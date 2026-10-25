金管局与新交所应着手审查发行经理
持续的上市后股价低迷或将削弱市场信心，并使企业更难获得理想估值
- 市场抱怨之一是，一些发行方尚未为在新加坡市场公开上市做好准备，因为它们缺乏关于如何实现价值创造的可信论述。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 本专栏上周指出，若寻求在新加坡上市的公司所处行业已有本土龙头企业立足，它们或许会更受市场欢迎。
Mi Material 于周三（10月28日）在新加坡交易所 (SGX) 主板上市时，或可验证这一理论。它将加入本地半导体供应链领域一个充满活力的上市制造商集群，其中包括 AEM 、 Frencken Group 和 UMS Integration 等公司。
虽然这些半导体主题股并非蓝筹股，但它们已相当成熟，并在过去一年中吸引了投资者的浓厚兴趣。
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