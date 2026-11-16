他的到访对亚细安来说是一场胜利，但美国必须展示出对东南亚更深层次的参与。

美国总统特朗普出席第49届亚细安峰会，这是他连续第二次参加该峰会。 照片：BT FILE

美国总统特朗普从周一（11月16日）至周三返回马尼拉，出席第49届亚细安峰会及相关峰会，此行在多方面都具有重要意义。

这将是他继2025年吉隆坡峰会后，连续第二次出席亚细安峰会，也是他时隔近十年重返菲律宾（他上一次是在2017年出席于马尼拉举行的第31届亚细安峰会）。

此行恰逢在中国举行的亚太经合组织（APEC）峰会之前，为特朗普提供了一个展示美国对东南亚参与度的机会，而目前华盛顿在该地区的影响力已有所减弱。

如果华盛顿将双边利益置于亚细安主导的多边主义之上，美国在该地区的地位将继续受到影响。

对亚细安而言，特朗普的出席是受欢迎的，尤其是考虑到外界长期以来对美国参与的持续性感到担忧。

然而，更重要的问题是，这次访问能否促成实质性合作，还是会沦为又一次双边交易和外交作秀的场合，并可能因特朗普随后在中国APEC峰会期间与中国国家主席习近平的会晤而黯然失色。

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在2025年的吉隆坡峰会上，特朗普见证了泰国与柬埔寨的和平协议签署，并宣布了多项贸易协议。然而，两国于同年12月再次爆发的边境冲突，暴露了该和平协议的脆弱性。

民主党在中期选举中赢得国会参众两院的胜利，对特朗普而言是一次重大挫折，尤其是在经济和外交政策问题上。

与上一届国会不同，由民主党控制的国会可能会通过举行听证会、施加资金限制以及收紧对华人工智能芯片出口管制等方式进行审查。

尽管如此，特朗普在外交政策上仍保有相当大的行政权力。这意味着他对东南亚的方针不太可能发生根本性改变。他也可能更倾向于在海外展示外交成就。

特朗普在马尼拉的对手兼东道主，其政治地位也未必更稳固。菲律宾总统Ferdinand Marcos Jr的支持率正处于2022年以来的最低点。

菲律宾担任亚细安轮值主席国这一年，恰逢爆出防洪腐败丑闻，加上总统Ferdinand Marcos Jr昔日盟友、今日政敌的副总统Sara Duterte面临弹劾审判，以及经济疲软、通胀严重等问题。

从历史上看，鉴于菲律宾民众对美国一直抱有积极的看法，美国总统的访问往往能为在任的菲律宾总统带来政治上的提振。

然而，此次访问的意义不在于其排场，而在于它能否为两位总统在2028年任期结束后希望留下的政治遗产做出贡献。

菲律宾作为美国在东南亚的长期条约盟友，以及一个近期与澳大利亚、日本和印度等中等强国（即四方安全对话中除美国外的中等强国）实现了战略关系多元化的国家，对此次访问表示欢迎。

此次访问也正值菲律宾与中国关系处于低谷之际，原因在于南中国海的持续紧张局势，以及菲律宾安全官员与中国驻马尼拉大使馆之间的外交摩擦。

北京方面指责马尼拉在最近主办的亚细安防长扩大会议（ADMM-Plus）中“滥用”其主席国职权。

Marcos Jr需要扮演一个艰难的平衡角色：他既要履行其作为亚细安轮值主席国的职责，又要寻求特朗普对美菲联盟的坚定承诺（这将影响到菲律宾以及亚细安与中国的关系）。

特朗普即将重访的东南亚，仍然受到持续的安全和外交挑战困扰，包括中国在南中国海的强硬姿态、如何应对缅甸执政的军政府，以及泰柬边境争端等问题。

除了美菲关系，贸易和经济安全很可能将主导特朗普的议程。华盛顿正在寻求更大的市场准入、关键矿产、技术合作、人工智能以及更具韧性的供应链。

去年，特朗普与柬埔寨、马来西亚和泰国达成了关键矿产安排，并与这些国家及越南签订了互惠贸易协定或谈判框架。

接下来可能会有更多的贸易公告，包括发表一份标志着美泰互惠贸易谈判取得进展的联合声明。

然而，过去一年的关税经历也加剧了亚细安对经济胁迫和美国贸易政策不可预测性的担忧。

这种不安情绪反映在尤索夫伊萨东南亚研究院（Iseas-Yusof Ishak Institute）的《2026年东南亚态势》调查报告中。报告显示，51.9%的受访者将特朗普领导下的美国视为首要地缘政治担忧，其关注度超过了南中国海的紧张局势。

这并不意味着东南亚正在疏远华盛顿，而是表明对美国可靠性的信心已经减弱。

因此，特朗普的访问提供了一个重建部分信心的机会，但仅靠象征性的姿态是不够的。

一个潜在的重大进展是，美国国防部长Pete Hegseth在10月的亚细安防长扩大会议上提议建立一个亚细安-美国防务合作框架。

该提议将海域态势感知、海军合作和互操作性列为潜在的合作领域。

尽管亚细安国家尚未作出集体回应，但若特朗普能明确重申这一计划，将表明华盛顿对区域防务合作的承诺，并可能赢得国会的两党支持。

尽管Hegseth的提议受到欢迎，但其细节甚少，而且许多建议的领域已包含在现有的亚细安-美国合作以及亚细安防长扩大会议（一个由亚细安主导的机制）的范畴内。

真正的考验在于，该框架能否带来具体的活动、资源和能力建设，而不仅仅是对现有倡议的重新包装。

展望未来

亚细安明年将迎来成立60周年，这为亚细安与美国的关系在特朗普访问之后提供了一个保持延续性的新契机。

对周年纪念做出具体承诺，更有力地落实全面战略伙伴关系，并在海事安全、网络安全和打击跨国犯罪等共同利益领域展开务实合作，这将比又一套空泛的宣言更有意义。

总而言之，特朗普连续两次参加亚细安峰会发出了一个积极信号，特别是与他在第一任期内仅在2017年出席过一次相比。

然而，出席仅仅是开始。真正的考验在于，华盛顿是否将亚细安视为一个值得投入的区域伙伴，而不仅仅是一个达成双边交易的平台。

同样重要的是，特朗普随后在深圳与习近平的会晤是否有助于稳定中美关系，同时又不损害东南亚的利益。

简而言之，亚细安乐见中美关系进一步稳定，但又不希望稳定过度。换句话说，当两个大国坐到谈判桌前时，亚细安不希望自己成为“盘中餐”。

Joanne Lin是尤索夫伊萨东南亚研究院（Iseas-Yusof Ishak Institute）的高级研究员兼亚细安研究中心协调员。Aries A Arugay是该研究院的访问高级研究员兼菲律宾研究项目协调员，同时也是菲律宾大学迪里曼分校政治学系的教授。本文是根据首发于尤索夫伊萨东南亚研究院博客网站Fulcrum的文章编辑而成。