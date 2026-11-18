此行表明华盛顿仍然重视东南亚，但美国的参与正变得更具交易性质

美国总统 Donald Trump 偏爱高调的大国外交，随着他前往深圳出席亚太经合组织（Apec）峰会，这一点可能变得更加明显。 照片：路透社

美国总统 Donald Trump 于周二（11月17日）抵达马尼拉，当时主要的亚细安峰会及相关会议已经结束。

他错过了东亚峰会（EAS），这是该区域首要的由领导人主导的战略对话论坛。但他与亚细安领导人一同参加了一场特别会议、鸡尾酒会和晚宴。

即便如此，Trump 的出席仍然重要。在外界持续质疑华盛顿对东南亚的承诺之际，这位美国领导人还是努力出席了会议，尽管只是短暂参与。

他处理此次访问的方式，也充分说明了其政府如何与该区域打交道。

Trump 是在经历了一场艰难的中期选举后来到马尼拉的，民主党在该选举中重新控制了国会两院。有人可能称他为“跛脚鸭总统”，但这为时过早。

尽管国会可以施加一些限制，但美国总统在外交政策、贸易和国家安全方面仍保留着相当大的行政权力。

高调的外交活动为 Trump 提供了在海外展示其影响力的机会，以应对在国内遭受的政治挫折。

对亚细安而言，Trump 的到访是一个关键信号，表明东南亚对华盛顿依然重要。

他重申了美国对该区域的承诺，并强调了美国与亚细安国家之间长期的经济和安全联系。

此次特别峰会达成了两项联合成果：一份旨在落实《亚细安—美国领导人联合愿景声明》的2026-2030年全面工作计划，以及加强公私合作打击网络诈骗的原则。

这些都是有益的承诺。该工作计划为在海事安全、数字技术、贸易、投资和能源等领域的合作制定了一个广泛的框架。

然而，这些文件大多在 Trump 抵达前就已起草，并未提出任何新倡议，也未直接回应亚细安对关税或技术限制的担忧。

事实上，一些最具说服力的事件发生在亚细安-美国会议之外。

亚细安-美国峰会之外

Trump 和泰国首相 Anutin Charnvirakul 签署了一份联合声明，确认双方已基本完成一项双边贸易协定的谈判。

该协议尚未最终敲定，但泰国承诺削减关税并消除美国出口产品的其他壁垒，这表明现任政府仍然倾向于直接与个别国家达成协议。

对于东南亚各国政府而言，这些协议或许能为市场准入提供更多确定性，但同时也凸显了美国与其伙伴之间不平等的议价能力。

就在 Trump 抵达前，美国宣布了对先进人工智能芯片的新限制，给该区域带来了新的贸易和合规不确定性。

针对新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的新许可证规定，可能会使投资数据中心和人工智能基础设施变得更加困难。

华盛顿认为这些措施是阻止中国规避出口管制的必要之举。然而，这也显示了美国的经济和安全政策如何影响那些希望与两大强国都保持技术合伙业务的东南亚国家。

Trump 周二参加四方安全对话（Quad）领导人峰会也颇具深意。

与澳大利亚、印度和日本的会晤制定了多项具体计划，包括在印太海事监视方面进行合作、2027年举行海上巡逻机联合演习、扩大在人工智能和网络安全领域的合作，以及在同年启动首届四方安全对话商业领袖论坛。

这些进展表明，华盛顿重视由志同道合的伙伴组成的小型团体，以实现特定的战略和经济目标。

这并不意味着四方安全对话削弱了亚细安的中心地位。这两个组织的角色不同，四方安全对话的领导人也确认了他们对亚细安的支持。

尽管如此，两者之间的区别是显而易见的。亚细安是一个与所有大国接触的开放平台，而四方安全对话则为华盛顿提供了一个更有针对性的方式来追求共同的战略利益。

Trump 决定跳过东亚峰会，也与他之前的记录一致。

在其首个任期内，这位总统参加了2017年在马尼拉举行的亚细安-美国峰会，但在东亚峰会全体会议开始前就离开了。Trump 还缺席了2018年、2019年、2020年和2025年的东亚峰会。

与常规的区域论坛相比，他似乎更偏爱特别的亚细安聚会和招待会，显示出他对那些不能带来快速或明确政治利益的多边进程兴趣不大。

这表明他偏爱符合美国优先事项的安排。

Trump 对高调大国外交的偏爱，在他周三前往深圳出席亚太经合组织（Apec）峰会时可能会变得更加明显。他将在那里会见中国国家主席 Xi Jinping 和俄罗斯总统 Vladimir Putin。

这三个主要核大国领导人之间的罕见会晤，可能会吸引全球广泛关注。然而，鉴于他们的利益经常冲突，其重要性可能更多在于表面形式而非实际成果。

一些人还担心，这种“三巨头”的格局可能会让人联想到1945年的雅尔塔会议，引发人们对于大国可能试图在不充分考虑小国的情况下将世界划分为势力范围的担忧。

对亚细安而言，得到的启示并非要疏远华盛顿。美国仍然是重要的经济和安全伙伴，Trump 的马尼拉之行是一个积极的信号。

然而，该组织必须清醒地认识到美国参与的交易性质日益增强。

随着新加坡在2027年接任亚细安轮值主席国，并以“深化一体化，扩大合伙业务”为主题，其主要目标应是增强区域经济实力、扩大合伙业务并保持战略自主性。

Trump 的马尼拉之行表明，华盛顿仍然重视东南亚。

更关键的问题是，这种兴趣是否会转化为对亚细安集体优先事项的持续支持，而不仅仅是主要基于美国条件的参与。

作者是Iseas-Yusof Ishak Institute的亚细安研究中心高级研究员兼协调员