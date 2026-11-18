Stephen Miller被任命为白宫幕僚长，预示着各方将在此问题上划定战线

移民政策强硬派Stephen Miller接替Susie Wiles，出任美国总统Donald Trump的白宫幕僚长。这是白宫中最具影响力的非选举职位。 图片来源：路透社

对于包括新加坡在内的成千上万亚洲学生来说，只要经济条件或资金允许，美国是他们接受高等教育的首选。

其次是英国和澳大利亚。而那些希望最终移民的学生，则可能会将加拿大作为第四个选择，因为那里既有优质的教育，也可能成为他们未来的家园。

那些仍将美国视为求学和淘金之地的学生，或许需要等到美国总统Donald Trump在2029年初结束任期之后再做打算。

尽管评论人士对共和党在美国中期选举中的挫败津津乐道，但几乎没有迹象表明华盛顿会在移民问题上软化立场。

Trump认识到移民问题对选民至关重要。

但即便他承认其移民政策的过激之处伤害了自己，并粗略提及要就此与民主党合作，他在接受CBS《60分钟》节目采访时，丝毫没有表现出打算放弃其政府对移民的整体敌对态度。

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并且，在采访结束后不久，他转身便宣布，移民政策强硬派Stephen Miller将接替Susie Wiles，出任他的白宫幕僚长——这是白宫中最具影响力的非选举职位。

“行政权力的加速器”

作为特朗普“让美国再次伟大”(Maga)政治的首席谋士，Miller将会得偿所愿。在整个特朗普总统任期内，他一直专注于移民和强硬的国内问题。在他看来，移民就是“入侵者”。

无论是朋友还是敌人，都认为Miller是“行政权力的加速器”。这简而言之，是指他是一个会肆无忌惮地利用总统职位的分量和权力来推行议程的操盘手，其目的不仅在于完成上司的任务，也在于实现自己的目标。

与可能被国会弹劾的特朗普内阁成员不同，只有一个人能让他下台：那就是总统本人。接近权力中心即是权力。

因此，很少有人相信特朗普会就此问题与民主党合作的说法。

特朗普本人此前也曾谈及就移民问题与反对党合作，但最终不了了之。

如今，两党合作的可能性更小了。民主党在中期选举中赢得了美墨边境上的每一个国会选区，他们认为Miller的任命已经划定了战线。

参议院少数党领袖Chuck Schumer形容Miller的任命“不是路线修正，而是一次提拔”。而对于众议院民主党领袖Hakeem Jeffries来说，Miller则是个“彻头彻尾的种族主义者”。

Trump会像他往常那样退缩吗？

当涉及国内政治问题时，这不太可能。唯一的例外是当金融市场介入时，例如他曾试图向前美联储主席Jerome Powell施压，威胁要解雇他，但最终未能成功。

对特朗普而言，其议程受挫通常只是寻求变通方案的又一次机会。

看看他在最高法院于今年六月以6票对3票的裁决推翻了一项限制出生公民权的行政命令后做了什么。仅仅一个多月后，他又发布了两项范围更窄、但针对同一问题的行政命令。

这种厚颜无耻的做法在大多数情况下都对他奏效。试问，你能说出有几个人在被判34项重罪罪名成立、并等待正式判决期间，还能在六个月后再次当选为世界上最有权势的职位？

国会制衡的局限

那些期待美国在移民问题上采取更温和立场的人，最好做好失望的准备。

尽管共和党最近在选举中受挫，导致国会控制权落入民主党手中，但该党不太可能在此事上向特朗普施压。

看看他们刚刚为特朗普的战争部长Pete Hegseth做了什么。

共和党在众议院的多数席位——这一优势将在新议员明年一月宣誓就职后消失——团结起来，使他免于被弹劾。而此时，对伊朗的战争比移民问题更不受美国人欢迎。

通常情况下，随着国会控制权落入民主党手中，立法机构可以通过控制预算来对总统政策进行更多监督。但在移民政策上，特朗普并未受到这些束缚。

他在6月签署的《安全美国法案》为移民执法提供了直至2029年9月的资金。

大部分资金被分配给美国移民及海关执法局（Immigration and Customs Enforcement, 简称ICE），用于资助其行动和大规模驱逐出境。就连特朗普声称选民给予他高度肯定的边境执法，在预算条款中的优先级都较低。

希望改变移民政策的民主党人曾拒绝支持为ICE和边境巡逻队提供进一步资金。

但众议院以214票对212票通过了该法案，这项措施在6月完全依靠共和党的力量得以通过，随后特朗普迅速将其签署为法律。

在公民及移民服务局没有获得额外资金来处理签证和其他服务的情况下，执法资金却被压倒性地优先安排。在许多亚洲国家，等待美国签证面试可能需要数周甚至数月。

变化的情绪

一个更难接受的现实是，特朗普更强硬的移民立场，可能与已经变化的国民情绪相差不远。

尤其是在美国中西部，这种对外国出生移民日益增长的敌意，正导致人口持续向纽约和旧金山等沿海大都市流失。

几个月前，一位亚裔高级法律顾问告诉我，他和他的医生妻子从密尔沃基搬到了西海岸，因为他们得知，就连他们友好的邻居也开始称他们为“Huxtables”——这是一个虚构的、力争上游并搬入以白人为主社区的非裔美国家庭的姓氏。

这个故事是20世纪80年代情景喜剧《考斯比秀》(The Cosby Show)的剧情前提。

在过去14个月里，我两次前往美国——分别从其最全球化的两个城市纽约和旧金山入境——都经历了与移民官比平时更长时间的交谈。

以前，我从未在进入这个被许多人敬佩的国家时感到不安。明年六月，我因家事需要再去一次，却发现自己已在寻找不去的可信借口。

外国访客中这种显而易见的忧虑感，可能是入境旅游人数仍低于疫情前水平的原因之一。

此外，根据美国旅游协会的数据，与2024年接待的7230万游客相比，2025年的国际游客入境人数下降了5.5%。预计2026年这一数字将进一步下降。

外国留学生的情况也是如此。美国教育数据显示，在Trump第二个总统任期的第一个完整年度，国际新生入学人数下降了17%。

最广泛使用的大学申请平台CommonApp在8月报告称，由于签证规定收紧和对海外入境者的限制加强，2026年申请美国大学的外国学生比2025年减少了近16000人。

Miller对移民政策的重大影响

41岁的Miller，年龄大约是他老板的一半，他的职业生涯还有很长的路要走。

尽管他本人也是东欧犹太移民的后裔，并在自由派的加利福尼亚州出生和长大，但自从离开杜克大学，为茶党激进派人物Michele Bachmann工作以来，他平步青云。

他不太可能在推进这位最近因关闭边境而给自己打了“A+”的美国总统的议程上有所松懈。并且可以相信，他将竭尽全力推迟非西班牙裔白人预计在2041年至2045年间成为少数族裔的趋势。

但如果认为这种政治方向的转变是毫无代价的，那就错了。由于特朗普式的政策，人才已经开始从美国流失，以回流到深圳和班加罗尔等科技中心，以及迪拜等新兴中心的中国和印度人才为首。

至于Miller能否成功重塑美国的长期发展轨迹，则是另一个问题。尽管美国政局动荡，但它确实有自我修正的习惯。

Bachmann本人在2009年曾是保守派政治的耀眼明星，但到2013年就已黯然失色，期间还经历了一次失败的总统竞选。

2015年，她离开国会，此后一直在瑞金大学（Regent University）任教——这是一所小众的基督教机构，与吸引顶尖外国留学生的主流名校相去甚远。

那么，你能想起有多少著名的政治或商界领袖出自瑞金大学呢？ 《海峡时报》