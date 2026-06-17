特朗普重启关税或将加速亚细安一体化进程

征收关税背后的政治议程也可能损害该地区与美国的关系

美国总统 Donald Trump 并未放松其关税议程，并试图利用其他法案来实现其标志性的经济政策。 照片：路透社

[华盛顿] 许多西方国家的政治节奏通常在夏季放缓，但今年六月注定将是一个繁忙的月份，因为白宫正加紧努力，为美国总统 Donald Trump 重建其关税壁垒。

2026年初，耶鲁大学预算实验室的研究人员计算得出，美国进口商品的整体平均有效关税税率已跃升至至少是自1930年代大萧条以来的最高水平。

最高法院在二月份驳回了特朗普大部分所谓的“对等关税”和“芬太尼关税”，裁定美国总统不能利用《国际紧急经济权力法》来实施这些关税。