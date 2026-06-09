特朗普支持率下滑拖累共和党在美国中期选举中的前景

随着选民对特朗普总统任期的不满加剧，共和党可能失去对国会两院的控制权。

从历史上看，中期选举对在任总统通常都十分不利，而美国总统 Donald Trump 的第二个任期似乎正以非同寻常的力度验证着这一定律。

政治逆风、不断下滑的支持率、政策争议以及选民联盟的疏远等多种因素交织，为共和党在2026年11月的前景蒙上了浓厚的阴影。

特朗普急剧下降的支持率增加了民主党夺回众议院，甚至可能还有参议院控制权的可能性。对于在国会中仅占微弱优势的共和党人来说，这并非一个抽象的担忧，而是一个关乎存亡的问题。