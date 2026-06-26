The Business Times
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欲理解中国日益增长的自信，不妨着眼于“夏季达沃斯”

在世界经济论坛峰会上，北京方面驳斥了批评者的声音，标志着其在全球舞台上进入了一个新的重要时代。

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    • 在夏季达沃斯论坛上，中国总理李强表示，中国的技术进步惠及世界其他地区。
    • 在夏季达沃斯论坛上，中国总理李强表示，中国的技术进步惠及世界其他地区。 图片来源：路透社

    Andrew Hammond

    Published Fri, Jun 26, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    长期以来，由世界经济论坛（WEF）主办的年度峰会给人的主要印象，一直是其举办地瑞士达沃斯的雪景。

    然而，在中国举办的、与之相对应的所谓“夏季达沃斯”，或许是迄今为止最重要的一届。

    中国总理李强于周三（6月24日）发表的措辞强硬的主旨演讲，彰显了该会议日趋成熟。

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