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中国电动汽车行业洗牌的意外出路

中国车企无法与中国车企竞争。传统品牌能否成为救星？

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    • AlixPartners表示，在中国30家专注于电动和插电式混合动力汽车的制造商中，只有三家在2025年实现了全年盈利，比亚迪(BYD)是其中之一。
    • AlixPartners表示，在中国30家专注于电动和插电式混合动力汽车的制造商中，只有三家在2025年实现了全年盈利，比亚迪(BYD)是其中之一。 照片来源：路透社

    Leow Ju-Len

    Published Wed, Aug 19, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    周四（8月20日），Mazda将在新加坡推出Mazda6e。这是一款既不完全属于中国、也不完全属于日本的电动汽车。然而，这款时尚四门轿车不寻常的出身，或许能为整个汽车界提供一些启示。

    Mazda6e的造型由Mazda设计，但工程和制造则由中国国有巨头长安汽车 (Changan) 负责。长安汽车也生产该车型的自有版本——深蓝L07。从表面上看，双方能从这次合作中获得什么显而易见。

    Mazda6e的项目经理Hiroshi Ozawa表示：“我们与长安汽车组建了合资企业，以便我们能吸收他们的优势。”

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