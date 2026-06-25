The Business Times
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THE BOTTOM LINE

Unitree的IPO将考验“具身人工智能”的估值捷径

其上市将迫使投资者更仔细地区分不同机器人公司的价值主张

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    • 在位于中国杭州的Unitree Robotics公司总部，其人形机器人正在进行武术表演。
    • 在位于中国杭州的Unitree Robotics公司总部，其人形机器人正在进行武术表演。 PHOTO: BLOOMBERG

    Jun Yan

    Published Thu, Jun 25, 2026 · 07:30 AM

    本文由AI辅助翻译

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    据报道，专攻人形机器人的中国公司Unitree Robotics正在为其计划中的上海上市寻求约42亿元人民币（合8.02亿新元）的估值。

    以2025年17亿元人民币的收入计算，这意味着市销率约为25倍。

    当前的问题是，大陆投资者是否会接受这个数字。而更重要的考验，则是针对那个为该行业融资提供了助力的标签——“具身人工智能”。

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    Artificial IntelligenceRoboticsRobotsChina stocksThe Bottom Line

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