THE BOTTOM LINE
Unitree的IPO将考验“具身人工智能”的估值捷径
其上市将迫使投资者更仔细地区分不同机器人公司的价值主张
- 在位于中国杭州的Unitree Robotics公司总部，其人形机器人正在进行武术表演。 PHOTO: BLOOMBERG
查看原文
本文由AI辅助翻译
据报道，专攻人形机器人的中国公司Unitree Robotics正在为其计划中的上海上市寻求约42亿元人民币（合8.02亿新元）的估值。
以2025年17亿元人民币的收入计算，这意味着市销率约为25倍。
当前的问题是，大陆投资者是否会接受这个数字。而更重要的考验，则是针对那个为该行业融资提供了助力的标签——“具身人工智能”。
TRENDING NOW
Buyer for England striker Harry Kane’s former mansion must pay £3.4 million after abandoning deal
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
Asean must retain more value as its digital economy races towards US$2 trillion: Indonesian minister
Singapore releases Economic Strategy Review Final Report with more detailed proposals