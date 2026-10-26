中美科技冷战正向海底蔓延

海底电缆是下一个技术战场

马六甲海峡是印度尼西亚、马来西亚和新加坡之间的狭窄通道，这里铺设了密集的海底电缆。 照片来源：海峡时报

今年早些时候，澳大利亚国防部长 Richard Marles 在新加坡举行的一个区域防务会议上将海床形容为“战场”，这番话可谓说到了与会者的心坎里。

海底电缆承载着超过95%的数据流量和每日数万亿美元的金融交易，其安全问题早已是与会高级军官、地缘政治分析师和政府部长们最关心的问题。

澳大利亚、英国和美国迅速宣布了一项新计划，将在2027年前开发水下无人机技术以保护电缆。与此同时，新加坡也启动了一个由17国参与的框架，涵盖东南亚、欧洲、中东和大洋洲，旨在探索关键基础设施方面的防务合作。