美伊协议：现实主义外交政策的体现
这项协议尽管尚不完整，但其意义在于尽力达成可能的目标
- 美伊谅解备忘录旨在恢复霍尔木兹海峡的航运，并为解决悬而未决的核问题谈判争取时间。 图片：路透社
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在经历了超过100天的战争、能源价格飙升以及伊朗拥有核武器的切实前景之后，美国和伊朗达成了一项协议。
周日（6月14日），美国总统 Donald Trump 宣布，双方已敲定一份谅解备忘录 (MOU)，该备忘录将解除美国对伊朗港口的海上封锁，并延长目前的停火协议。
该协议的正式签署仪式定于6月19日在日内瓦举行。
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