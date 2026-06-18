The Business Times
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美伊协议：现实主义外交政策的体现

这项协议尽管尚不完整，但其意义在于尽力达成可能的目标

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    • 美伊谅解备忘录旨在恢复霍尔木兹海峡的航运，并为解决悬而未决的核问题谈判争取时间。
    • 美伊谅解备忘录旨在恢复霍尔木兹海峡的航运，并为解决悬而未决的核问题谈判争取时间。 图片：路透社

    Leon Hadar

    Published Thu, Jun 18, 2026 · 06:30 AM

    本文由AI辅助翻译

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    在经历了超过100天的战争、能源价格飙升以及伊朗拥有核武器的切实前景之后，美国和伊朗达成了一项协议

    周日（6月14日），美国总统 Donald Trump 宣布，双方已敲定一份谅解备忘录 (MOU)，该备忘录将解除美国对伊朗港口的海上封锁，并延长目前的停火协议。

    该协议的正式签署仪式定于6月19日在日内瓦举行。

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    Iran warUS-Middle East relationsDonald TrumpGeopolitics

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