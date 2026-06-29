贫富差距扩大：解方不在于派息，而在于股权

在人工智能时代，工资增长无法跟上资本回报的速度

作者认为，一个更有前景的对策是“全民基本资本”（UBC），即让每个人（而不仅仅是富人）在那些能产生超额回报的资产中拥有一份权益。 照片：YEN MENG JIIN, BT

以下这则关于新加坡财富不均的统计数据或许会让你大吃一惊：收入最高的20%家庭户均财富约为530万新元，是收入最低的20%家庭（29.3万新元）的18倍以上。

收入最高的20%家庭的平均财富，也远超其余80%家庭各百分位数组的平均财富总和（约350万新元）。但这并不意味着最富有的五分之一家庭比其余五分之四的家庭拥有的财富总额还多，因为后者的群体规模要大得多。然而，这确实揭示了户均财富方面一个显著且令人担忧的差距。

该数据来源于财政部（Ministry of Finance, MOF）于2月初发布的《收入增长、不平等与社会流动性趋势专题论文》。财政部坦承，最富裕群体的财富可能被低估，因为人们往往不愿透露敏感的财务信息或难以回忆起细节——这意味着实际的不平等状况可能比估计的更为严重。

新加坡的整体财富基尼系数为0.55，显著高于税收和转移支付后0.38的收入基尼系数。（基尼系数介于0到1之间，数值越高，不平等程度越大。）有鉴于此，近期预算案中出现的提高财富税的转变就完全合乎逻辑了。

资本回报正在远超劳动收入

但这背后有一股更深层次的结构性力量在发挥作用，这是仅靠财富税无法解决的。自2022年以来，人工智能（Artificial Intelligence）的主流化加速了一个早已存在的趋势：资本回报——尤其是金融资产的回报——正远远超过工资增长甚至经济扩张的速度。

由于本已富裕的人群持有绝大部分金融资产，相较于主要依赖劳动收入的其他人群，他们正在通过复利效应不断扩大自身优势。

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经济学家Thomas Piketty在其里程碑式的著作《二十一世纪资本论》中，用一个简单而有力的公式捕捉了这一动态：r > g。当资本回报率（r）超过经济增长率（g）时，不平等将不可避免地加剧。过去三年的数据表明，这正是当前正在发生的情况。

在美国这个人工智能率先起飞的国家，这一趋势尤为显著。

从2020年到2023年，可作为资本回报合理代表的标准普尔500指数上涨了86%。同期，名义工资增长约为12.6%（扣除通胀后的实际增幅更低），而实际国内生产总值（GDP）累计增长了8%。

简而言之，标准普尔500指数的增速几乎是工资增速的七倍，是国内生产总值增速的十倍以上。

在新加坡，类似的情况也在上演，只是程度稍轻。从2020年到2023年，包括股息再投资在内，海峡时报指数（STI）累计上涨了62.8%，而同期的名义工资增长了16.5%，实际国内生产总值增长了10.5%。

海峡时报指数的资本回报增速大约是名义工资增速的3.8倍，是实际国内生产总值增速的近六倍。

本质上，正在发生的是一场大规模的财富再分配——方向并非从富人到穷人，而是恰恰相反：从劳动到资本，从工资到利润，从工人到股东。

在人工智能时代，这一趋势可能还会加速。尽管人工智能具有可观的长期效益，但在短期内可能会取代许多工人，压低转型至新岗位的白领工人的工资，并将科技公司的巨额利润集中在公司所有者手中。

仅有兜底保障是不够的

为应对技术颠覆，一个常被提倡的政策是“全民基本收入”（Universal Basic Income, UBI），即无论就业状况如何，都向每位公民定期支付现金。硅谷的高管们一直是其最积极的倡导者之一。

但无论全民基本收入作为一张安全网有何优点，它都无法解决日益加剧的不平等问题。正如诺贝尔奖得主Michael Spence所说：“它只是为收入设置了一个底线——结果就是大多数人待在底线上，而少数人攫取了由资本产生的巨额财富。”

一个更有前景的对策是“全民基本资本”（Universal Basic Capital, UBC）——让每个人，而不仅仅是富人，在那些能产生超额回报的资产中拥有一份权益。

正如谷歌高级副总裁James Manyika所言：“让更多人参与到资本收入的路径中至关重要。因为尽管劳动收入对大多数人来说仍然是最重要的，但资本收入在价值流向中所占的比重正越来越大。”

两者之间的区别很重要。全民基本收入是在事后重新分配收入，而全民基本资本则是从零开始建立财富——它利用复利的力量，让目前没有金融资产的人能尽早开始积累，并随着时间的推移不断增长。批评者会指出，全民基本资本的效益需要数十年才能显现，而非立竿见影，因此对于解决当前的贫困问题并非良策。

这是一个合理的观点——但这恰恰说明全民基本资本应作为现有社会保障体系的补充，而非替代品，我们不应因此放弃这个想法。

将全民基本资本付诸实践

如今，全民基本资本唯一全面运行的例子是阿拉斯加的永久基金分红，该基金自1982年以来，每年都用石油收入向每位居民发放现金。但其他几种模式也正在兴起。

美国曾提议设立“特朗普账户”，在该计划下，每个八岁以下的儿童将获得1000美元的种子投资，家庭每年最多可向一个指数基金中存入5000美元。从18岁起，账户持有人可以提取资金用于教育、创业或购房。

德国则提出了“早期起步养老金账户”，每月为6至17岁的儿童存入10欧元（约14.70新元），父母以及后来的受益人自己可以追加存款，并投资于交易所交易基金等多元化产品；这笔资金只能在退休时提取，届时，数十年的复利效应将使其数额相当可观。

OpenAI公司提议设立一个公共财富基金，让每位公民在人工智能驱动的增长中拥有一份权益，其启动资金可来自人工智能公司的股权捐助。

新加坡的机遇

新加坡在实践这一理念方面具有得天独厚的优势，因为全民基本资本所需的基础设施已初具雏形。公积金（Central Provident Fund, CPF）是一个成熟、可信的储蓄和投资架构。经过有针对性的调整，它可以成为一个真正的全民基本资本计划的载体。

现有的公积金结构可以保持不变。但可以在该系统内创建新账户，并从幼年起就向所有公民开放，而不仅仅是像目前这样只面向在职人员。

对于没有储蓄的公民，政府可以通过无息贷款为这些账户注入启动资金，之后再用账户自身的回报或未来的收入来偿还。

即将于2028年推出的生命周期投资计划（life-cycle investment scheme）会根据账户持有人的年龄调整资产配置，这为全民基本资本账户提供了一个现成的、可以扩展的机制。

目标说起来很简单，尽管实施起来需要谨慎：每个新加坡人都应该在人生的早期阶段，就接触到能够随时间复利增长的金融资产。

这并非施舍，也非兜底保障，而是一份权益，让人们能参与到那个已经为顶层人士带来巨大但又极不均衡收益的财富创造机制中。

贫富差距不会自行弥合。在人工智能时代，它更有可能扩大。全民基本资本可以帮助缩小这一差距。《海峡时报》