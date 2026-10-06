互联网尚未准备好迎接数百万个钻规则空子的机器人

有迹象表明，AI产品将会寻找漏洞，尤其是在编程领域。

从某些方面来说，很难想象新的人工智能代理会造成广泛的麻烦。首先，它们看起来太可爱了。 图片来源：路透社

今年早些时候，一名澳大利亚的科技工作者询问其OpenClaw人工智能代理，是否能让他在一个热门健身课程的等候名单上排名更靠前。

它确实完全按照他的要求做了，但却出现了意想不到的转折：它在系统中发现了一个漏洞，并取消了名单上另一个人的预订。

人工智能的下一个大“魔术”，是借助Meta Platforms推出的Muse和OpenAI推出的dots等新工具，开始在整个互联网上为你办事，全天候地寻找在线折扣、预订餐厅或检查电子邮件中未付的账单。