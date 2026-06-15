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THE BOTTOM LINE

伊朗-美国和平协议对商界意味着什么

该协议带来了切实的经济缓解，但艰难的工作才刚刚开始——企业应保持谨慎

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    • 霍尔木兹海峡的关闭引发了国际能源署所称的“全球石油市场历史上最大规模的供应中断”。
    • 霍尔木兹海峡的关闭引发了国际能源署所称的“全球石油市场历史上最大规模的供应中断”。 图片来源：路透社

    Leon Hadar

    Published Mon, Jun 15, 2026 · 03:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    巴基斯坦总理 Shehbaz Sharif 于周日（6月14日）宣布，美国和伊朗已达成和平协议，正式签署仪式定于周五在瑞士举行。这是自二月份战争爆发以来，对全球市场而言最重大的地缘政治新闻。

    未来几天，世界各地的商界领袖、能源交易员和财政部长们将谨慎地松一口气。然而，重点必须仍然是“谨慎”二字。

    其中的经济利害关系极为重大。

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    The Bottom LineStrait of HormuzIran warIranIran nuclear dealUS-Middle East relationsUS foreign policy

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