The Business Times
business-time-50
NEW GLOBAL ORDER

面对“中国冲击2.0”，跨国公司如何求存并善用其势？

出路在于在与中国脱钩和追求全球一体化之间寻求平衡。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 中国科技与家电巨头美的（Midea）的广州工厂。其市场同时面向本土与全球。
    • 中国科技与家电巨头美的（Midea）的广州工厂。其市场同时面向本土与全球。 照片：《商业时报》档案

    Andrew Delios

    Published Mon, Aug 24, 2026 · 05:19 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    几十年来，跨国公司（MNCs）一直面临着如何制定有效在华竞争战略的挑战。而它们最新且更深层次的难题，很可能就是“中国冲击2.0”

    这一现象指的是，由中国在先进制造业和高科技领域（例如电动汽车、电池和太阳能板）的国内优势所引发的当前全球经济动荡。

    由于中国国内高额补贴的工业产能和疲软的内需，这些行业的低成本出口激增，正在影响全球贸易、竞争和产业政策。

    此翻译对您是否有帮助？

    New Global OrderChina economyTradeChinaGlobal tradeBusiness

    TRENDING NOW

    Handled passively, satellite connectivity becomes a service that the telco distributes, while somebody else sets the economics.

    When every phone becomes a satellite phone, what happens to Asia’s telcos?

    About US$736 million comes from the Altrium Private Equity Fund III and the Altrium Co-Invest Fund II.

    Temasek’s Azalea raises over US$1 billion despite ‘challenging’ environment for private equity

    According to PMO, more than 610,000 children across 380,000 households are expected to benefit from the measures.

    NDR 2026: Every Singaporean child to get direct financial support from birth to age 17

    BYD’s rise to become the No 1 passenger-car seller in Singapore can be described as explosive. 

    How BYD disrupted Singapore’s car market – and why the strategy is turning on itself

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More