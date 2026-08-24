NEW GLOBAL ORDER
面对“中国冲击2.0”，跨国公司如何求存并善用其势？
出路在于在与中国脱钩和追求全球一体化之间寻求平衡。
- 中国科技与家电巨头美的（Midea）的广州工厂。其市场同时面向本土与全球。 照片：《商业时报》档案
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几十年来，跨国公司（MNCs）一直面临着如何制定有效在华竞争战略的挑战。而它们最新且更深层次的难题，很可能就是“中国冲击2.0”。
这一现象指的是，由中国在先进制造业和高科技领域（例如电动汽车、电池和太阳能板）的国内优势所引发的当前全球经济动荡。
由于中国国内高额补贴的工业产能和疲软的内需，这些行业的低成本出口激增，正在影响全球贸易、竞争和产业政策。
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