澳洲航空的“日出计划”对新加坡的真正意义

悉尼-伦敦直飞航班将绕开樟宜机场，但新加坡仍能保持其竞争优势

从2027年10月起，澳洲航空将开通悉尼至伦敦的直飞航班——这是全球航程最长的定期航班，飞行时间长达22小时。 图片来源：路透社

近一个世纪以来，往返于澳大利亚和欧洲之间都需要中途经停，而新加坡的樟宜机场便是最高效的中转站。

6月17日，澳洲航空着手改写这一历史。从2027年10月起，该公司将使用经过特殊改装的空客A350-1000ULR客机，开通悉尼至伦敦的直飞航班。这将是全球航程最长的定期航班，飞行时间长达22小时。

该航线机票将于2027年2月开售。悉尼-纽约航线也将紧随其后。