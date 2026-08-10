全球能源资本的重新分配对亚洲意味着什么

随着该地区面临一个巨大的基础设施投资周期，投资者应了解风险已如何变化

亚洲的能源版图正在被重塑。在发达市场，太阳能等可再生能源的建设已日趋成熟。 照片：路透社

亚洲正处于全球能源资本大重新分配的浪潮之中。

最近的导火索是霍尔木兹海峡的关闭，亚洲市场约90%的汽油和80%的原油都需经此海峡运输。

2022年俄罗斯切断对欧洲的天然气供应，以及2023年胡塞武装对红海航运的袭击，都已暴露出类似的脆弱格局。

但更重要的是，一场早已开始的资本转移正在加速。多年来，可再生能源已证明其财务实力和成熟度。发生重大变化的是采取行动的诱因：能源安全现已成为一项紧迫的战略要务。

2025年，全球能源投资达到3.3万亿美元——其中2.2万亿美元投向清洁能源，1.1万亿美元投向化石燃料。这一二比一的比例在2018年时还基本持平。区域数据也显示出同样的趋势。

在东南亚，过去十年化石燃料投资下降了29%，而清洁能源投资则增长了57%。在日本和韩国，目前92%的能源投资流向清洁能源，而全球平均水平为66%。

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这种资本配置的变化并非环保情绪的副产品，而是对那些已无法忽视的脆弱性所作出的理性回应。

竞争加剧下的机遇

亚洲的能源版图也因此正在重塑。在发达市场，作为现有最廉价的能源形式，可再生能源的建设已经成熟。

这些市场的竞争激烈，政策框架完善，回报率有所收紧。然而，电网加固、输电以及旨在提高韧性的技术和服务层面仍然具有吸引力。

最大的机遇在于那些对进口燃料的依赖已成为宏观经济负担的增长型市场国家。

亚洲占全球电力需求增长的大部分，因此对于印度、印度尼西亚和菲律宾等依赖进口的国家而言，建设国内可再生能源产能将是维持经济稳定的必要条件。

中国过去十年在风能和太阳能领域的巨大投资提供了一个范本，可供其他亚洲市场效仿，以增强区域韧性。

亚洲的机遇规模巨大，这里集依赖进口能源、需求快速增长、可再生资源丰富和基础设施投资差距悬殊等多种因素于一身。

如今，印度尼西亚的太阳能技术潜力估计为3太瓦，而其所有来源的总装机发电容量约为90吉瓦（GW）。

越南已将其海上风电目标提高到2030年至2035年间达到6至17吉瓦。印度仅在2025年就增加了45吉瓦的太阳能容量，累计容量超过150吉瓦，正朝着2030年实现500吉瓦非化石燃料目标迈进。

融资缺口巨大。到2030年底，亚洲每年需要1.7万亿美元的基础设施投资，而实际支出不到该数额的一半，约为8810亿美元。

政府改革可以填补高达40%的缺口，但仍需私人资本来弥合剩余部分。

投资风险已然转变

要在亚洲抓住机遇，风险模型需要升级。

长期以来，亚洲增长型市场的基础设施被视为一个充满政治风险的领域，其特点是监管不可预测、治理薄弱以及合同执行不确定。这种看法已经跟不上当地发生的重大进步。

各国必须建立可靠的国内可再生能源产能，以保护本国货币、财政状况和／或政治稳定，因此，对长期合同致敬的动力将会增强而非减弱。

这些市场并非全无风险，但风险的性质正从合同安全转向执行层面。能源基础设施建设必须着眼长远，并满足当今世界的需求。

今年3月发布的亚细安经济部长联合声明就说明了这一点。该声明强调了通过加速可再生能源转型来加强区域能源安全的重要性，例如推进亚细安电网计划。

这一共享能源基础设施的成败，将取决于成员国能否按时完成其在发电、输电和互联互通方面的任务。

这种政府层面的承诺证明了一种转变，即能源安全政策现在更多地从执行层面来制定。

电网的准备情况、监管的演变、审批的速度、建设的可靠性以及国内供应链的发展都将至关重要。

这就是为什么投资者的尽职调查重点已从法律保护转向项目的可交付性。最关键的是，一个项目能否由具备真正当地能力的团队大规模、快速地建成。

这一新地缘政治秩序带来的一个被低估的成果是亚洲市场间合作的加强。

要抓住这个决定性的基础设施投资周期，需要结合本地洞察力、开发专长和运营经验，而这些并非一朝一夕就能形成的。

随着政府和利益相关者日益青睐那些在项目交付方面有良好记录的公司，拥有实地团队和本地知识的投资者将占据优势。

我们预计，世界最终将适应霍尔木兹海峡的危机——航道将重新开放，价格将回落，市场将趋于稳定。

然而，在亚洲，已经发生的变化不太可能回到旧态。可再生能源在成本上与化石燃料相当，实施速度快，并具有更强的战略逻辑支撑。

由于能源安全现已成为该地区的当务之急，在进行能源资本配置时考虑亚洲的投资者，可能会比其他人占得先机。

作者是Actis新加坡能源基础设施部门的董事总经理