世界杯能为金融业带来什么启示

COMMENTARY

世界杯预测模型凸显了金融预测的艰巨性

尽管西班牙目前是博彩市场的热门球队，但由 Joachim Klement 设计的世界杯预测模型则选择了荷兰作为2026年的冠军。 图片来源：路透社

在奥伯豪森海洋生物中心，有一座为章鱼保罗（Paul）立的纪念碑。这只头足类“先知”因准确预测了2010年世界杯德国队全部七场比赛的结果而享誉全球。

如果荷兰队赢得周四（6月11日）在墨西哥开赛的2026年世界杯，那么可能会有人呼吁为 Panmure Liberum 的 Joachim Klement 建立一座雕像。他是金融界在世界杯预测领域一位不情愿的预言家。

Klement 是这家伦敦投资银行的董事总经理，目前他正势头正劲。其在2014年设计的模型成功预测了德国队为当年世界杯冠军，随后又在2018年和2022年分别成功预测了法国队和阿根廷队的夺冠。

在今年这场足球盛会开赛前，这位德国投资策略师已成为媒体竞相追逐的对象，其风头甚至可能盖过关于人工智能热潮市场影响等更严肃的研究工作。

如果他模型预测的2026年冠军——在 Polymarket 上被视为相对冷门、获胜几率仅为4%的荷兰队——最终在7月捧起奖杯，那么这股热潮预计将愈演愈烈。

讽刺的是，这个模型最初的目的是为了证明失败。

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Klement 在其报告中写道：“最初，这本应是一次展示谦逊的尝试，旨在向世界表明经济模型是多么愚蠢和不可靠。”他的这份报告在各家投行大量发布的以世界杯为主题的研究报告中，虽不是篇幅最长的，但无疑是最有趣的。

在他连续第三次准确预测后，情节的发展仿佛呼应了电影《The Producers》的剧情——他被各种问题和请求淹没，人们要求他预测其他体育赛事。生活总是如此爱开玩笑。要终结这场炒作，一个方法是在2026年故意选择一个可能输掉的球队，但 Klement 坚称不会这么做，并表示“模型就是模型”。

我好奇，这份讽刺金融业为错误预测寻找借口倾向的报告，是否曾因其“不忠”而招致经济学界的批评？

“老实说，我谈过的每一位经济学家都同意我的看法，” Klement 告诉我。“我们都清楚，我们通常在尝试做一件极其困难的事情，并且我们假装比实际更有信心。”

这里有一个经常被提及却又容易被遗忘的教训：不要低估随机性在市场和生活中的作用。一只向《华尔街日报》股票版面扔飞镖的猴子，其表现也优于普通的主动型基金经理（至少在该报刊转为线上版之前是这样）。运气很容易被误认为是技巧。在观看一场穿插着点球大战等“抽签”环节的足球比赛时，这一点可能显而易见。但当面对由复杂数学公式得出的、看似精确的经济和市场预测时，这一点就不那么明显了。

Klement 的模型源于诺丁汉大学研究人员在2002年发表的一项题为《国际足球表现的社会经济决定因素》的研究。

其变量包括人均国内生产总值（足球随处可踢，但要成为世界杯的有力竞争者，需要像样的基础设施）；人口规模（尽管这对中国或印度并不奏效）；气温（天气太热无法比赛）；以及是否是东道主（这有帮助）。该模型还对国际足联当前的排名积分进行了加权，以反映球队实力。

Klement 的竞争对手们只能望尘莫及。

从表面上看，Goldman Sachs Group 的方法似乎更为复杂。它分析了自1978年以来近20,000场比赛的数据，建立了一个回归模型来预测每支球队对阵特定对手时的进球数。该系统采用最初为国际象棋棋手排名而设计的埃洛（Elo）等级分，并纳入了得分能力、势头、心态（卫冕冠军通常表现不佳）和地理位置（主场优势）等变量。此外，它还进行了50,000次蒙特卡洛模拟，以得出每支球队的获胜概率。

然而这一切都收效甚微。在过去三届世界杯中，Goldman 都将巴西列为头号热门，结果全部落空。在2026年，其模型预测西班牙有26%的几率赢得冠军，其次是法国（19%）、阿根廷（14%）、巴西（8%）和英格兰（5%）。

Goldman 预测西班牙（目前博彩市场的热门）将在决赛中战胜阿根廷；而 Klement 则预测葡萄牙将在终极对决中落败。

尽管人们很想向 Goldman 的模型发出一些球迷式的嘲讽，但从中其实学不到太多东西。偶然性的作用实在太大了。

Klement 表示，他的模型可以解释世界杯各参赛国成功率差异的55%。对于一个将用于数千笔交易的金融模型来说，这已经相当可观了，交易量足以让信号显现出来。

但它无法可靠地预测一场一次性的淘汰制足球锦标赛，在这类赛事中，冠军球队总共只会打八场比赛：样本量太小了。

这就是为什么这类活动本意只是轻松一下。Klement 写道：“如果你把这个模型和这些预测当真，那你就是在自欺欺人。”

不过，我们仍能从中获取有用的信息。其一，对经济预测要持保留态度。此外，世上只有一个保罗。彭博社