MIND THE GAP
团体医疗福利市场症结何在？（私人）综合健保计划提供线索
不断上涨的保费和成本令雇主陷入两难
- 不断增加的索赔和日益上涨的护理成本（通常发生在私人医疗机构），正导致企业团体健康保险的保费平均每年上涨15%至20%。 照片来源：海峡时报
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【新加坡】员工在生病需要门诊或住院护理时，通常会先尽量利用公司的医疗保险进行索赔，之后才会动用自己的（私人）综合健保计划（IP）。
但他们可能没有意识到，为员工投保团体医疗保险的雇主，也正努力应对着与困扰（私人）综合健保计划市场类似的压力。
不断增加的索赔和日益上涨的护理成本（通常发生在私人医疗机构），正导致企业团体健康保险的保费平均每年上涨15%至20%。
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