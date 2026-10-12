关键矿产开采协议的谈判有何特别之处？

投资者比东道国政府更了解矿产的价值

如今，许多关键矿产的开采，尤其是加工，都集中在中国。 图片：BLOOMBERG

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在工业化国家的公司和政府眼中，“关键矿产”之所以关键，是因为它们是现代汽车、人工智能、电脑、无人机以及许多其他消费和国防产品不可或缺的组成部分。

如今，许多关键矿产的开采，尤其是加工，都集中在中国；当与西方国家出现紧张关系时，限制这些矿产的供应为中国提供了一个强有力的议价工具。

因此，工业化国家的政府和公司正争相在中国境外开发新的矿山和加工设施，以确保其供应安全。

许多矿藏位于发展中国家，但这些国家大多必须依赖外国公司提供开采稀土和其他关键矿产所需的资本和专业知识。

勘探和开发合同决定了投资者和东道国政府双方在未来几十年（通常如此）的权利和责任。由于大多数投资者受到投资条约的保护，东道国需要在谈判之初就确保合同“万无一失”。

在关键矿产方面，发展中国家的议价能力往往强于其他矿产。这是因为工业化国家的私营公司及其母国政府都渴望获得关键矿产，并希望防止这些资源落入竞争对手之手。

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当投资者表现出急切时，东道国可以坚持争取有利的财务条款（如税收、特许权使用费），避免宽泛的稳定条款，并纳入发展本地供应商的计划，以及确保有妥善的矿山关闭安排。有时，东道国还可以坚持要求投资者在当地加工矿石。

另一个机遇是，可以利用投资者母国政府为确保其投资者控制关键矿产而表现出的浓厚兴趣。

实际利益

东道国可以坚持要求这些政府提供好处，例如为项目提供融资，或为超出矿山所需的基础设施项目增加援助。

如果东道国政府对投资者及其母国政策有深入了解，并掌握其他地区签订的采矿协议信息，那么从投资者母国政府那里获得实际利益的可能性就更大。

关键矿产的特殊之处在于，目前正在建立多边和双边安排以发展和稳定关键矿产的供应。这些安排包括 Forge 倡议和类似 Project Vault 的储备尝试。

要利用这些新兴机会从投资者母国政府获得利益，东道国政府可能需要让外交部以及通常负责采矿的部门参与进来。这加剧了政府内部协调这一普遍存在的问题。

东道国也面临某些风险。一个尤为重要的风险是，投资者虽然签订了协议，但从未进行实际投资；或者他们的产量未能达到预期水平；又或者公司签订协议只是为了防止矿床落入其他公司之手，或作为“以防万一”的后备。

此外，技术日新月异：如今电池等产品所需的东西，几年后可能就大不相同了。

因此，合同中的“不用则作废”条款至关重要：如果投资者未能在约定日期前开发矿山或满足产量要求，合同必须规定投资者的权利终止，以便政府可以自由地寻找其他投资者。

当东道国政府与投资者谈判时，它们通常处于不利地位，因为投资者比政府更了解矿产的价值。而且，政府往往缺乏与资源雄厚的国际投资者成功谈判所需的法律、财务和技术专业知识。

即使过去曾谈判过采矿合同，所获得的专业知识也可能随着官员调任至政府或私营部门的其他职位而流失。

专业知识与财政资源

在谈判涉及关键矿产的协议时，由于其复杂性和特殊机遇，这种信息不对称的情况可能更为严重。

因此，对发展中国家来说，利用其拥有的机会并非易事。外部专业知识可以帮助政府优化采矿协议。

但是，最贫困的发展中国家通常缺乏聘请国际专业人才的财政资源，例如律师、地质学家、工程师、金融分析师、市场专家和环境专家。

世界银行和国际金融公司等多边机构可以帮助制定外国投资和采矿的政策与法律，但当涉及到与个别公司进行实际谈判时，它们便会退出。

然而，有一些公益顾问资源可以在谈判阶段提供帮助。International Senior Lawyers Project 和 African Legal Support Facility 提供法律支持。Connex Support Unit 不仅提供法律支持，还提供特定项目所需的其他专业知识。

在谈判关键矿产合同时，政府应考虑寻求此类外部支持。但他们应与提供支持的组织密切合作，以挑选出满足其特定需求且合作愉快的顾问。

所选的顾问不仅应具备必要的技术知识，还应具备咨询技能，能够协调对拟建矿山感兴趣的各部委和机构——这通常是一项具有挑战性的任务。

归根结底，顾问或拥有不同技能的顾问团队只能提供建议。最终的决策由拥有矿产的国家政府做出。

不过，仍需提醒一句。政府需要小心，切勿用力过猛。他们的目标应该是签订能够均衡反映所有相关方长期利益的合同。只有这样，合同才能经受住时间的考验。

两位作者均为 Connex Advisory Committee 成员。Karl Sauvant 是 Columbia University 的 Columbia Center on Sustainable Investment 高级研究员，曾任 UN Trade and Development 投资司司长。Louis Wells 是 Harvard Business School 的 Herbert F Johnson 国际管理学名誉教授。