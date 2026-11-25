杰出的领导者能创造巨大价值。但当钦佩滋生出顺从时，董事会的独立性将面临真正的考验。

讽刺的是，董事会可能会推迟继任规划，而这恰恰是因为其首席执行官太过成功，从而加深了使继任变得困难的依赖性。 图片来源：PIXABAY

董事会里最危险的人物，可能不是一位失败的首席执行官（CEO）。而是一位无人敢于挑战的、异常成功的CEO。

Nvidia 联合创始人 Jensen Huang 的离职与复职，正说明了这一悖论。

截至11月20日，自其CEO的争议于10月底浮出水面以来，Nvidia的市值已蒸发约2万亿美元。尽管公司盈利强劲，分析师仍质疑其将如何顺利完成领导层交接并维持投资者信心。

11月23日，在 Huang 辞职11天后，Nvidia宣布他复职。公司股价收盘上涨31.5%，市值回升近1万亿美元。

他在商业上的重要性显而易见。但投资者的信任票，并不一定是对公司治理质量的评判。

一项决策在危机中或许在商业上站得住脚，但仍可能暴露一个弱点：当一个人的去留能如此大幅度地影响市值时，创造了这些价值的领导者，本身也成了企业最大的风险集中点。

当钦佩变成顺从

成功的领导者需要信念。但屡次的成功可能会模糊稳健判断与过度自信之间的界限。

经济学家 Ulrike Malmendier 和 Geoffrey Tate 发现，被归类为过度自信的CEO更倾向于进行收购，而这些收购公告引发的市场反应往往不那么积极。

不受约束的自信会带来商业风险，尤其是当愿意质疑它的人越来越少时。

高管揣测CEO的偏好。顾问软化不受欢迎的信息。董事决定不再追问一个令人不适的问题。

这些选择未必出于恐惧，而往往是反映出一种可以理解的心态：不愿打破一个制胜法宝。

但微小的顺从行为会累积起来。领导者恰恰在影响力最大时受到的挑战最少。强劲的盈利可以掩盖这种恶化。

财务业绩无法揭示坏消息是否被过滤、异议是否被压制，或者标准是否被选择性地应用。

对董事会独立性的真正考验，不在于董事是否满足形式上的独立性标准，而在于他们在不便之时是否仍能行使独立的判断。

谁在主导董事会议程？没有CEO在场时，高管们能否坦率发言？上一次管理层的提议因董事的质疑而重新审议是什么时候？

一个很少出现分歧的董事会应该反思，它看到的是公司的真实情况，还是仅仅是管理层希望它看到的景象。

主席有责任为异议创造空间，并确保尖锐的问题不被误解为不忠。董事会应该能够在支持其CEO的同时，不沦为管理层的附庸。

任何委员会都无法提供的问责

这其中也存在个人层面的脆弱性。高层领导者或许随时都能找到律师、银行家和顾问，但令人惊讶的是，很少有人愿意从人性的角度向他们提出挑战。

每位领导者都将受益于一个“个人董事会”——一个小圈子，其独立性并非来自正式任命，而是因为他们从奉承这位领导者中得不到任何好处。这个圈子可能包括一位老朋友、一位导师，或来自信仰团体的人。

他们提出的问题很少会出现在绩效评估中。你是否在区别对待他人？你是否在宽恕自己身上那些会谴责他人的行为？

雄心和赞誉是否挤占了你曾视为不可动摇的承诺？

《圣经》中“骄傲在败坏以先”的警告，其智慧超越了宗教范畴。成就并不能消除人性的弱点，他人的失败也不应引来自以为是。

这样的关系必须在麻烦出现前培养。在多年奖励附和之后，坦率无法召之即来。

公司董事会让领导者为他们如何管理组织负责。个人密友则帮助领导者为他们如何管理自己负责。两者不可替代。

不可或缺即是警告示牌

制度层面的考验是，董事会能否设想一个没有其最成功CEO的未来。

美国国家公司董事协会（National Association of Corporate Directors）2024年的一项调查发现，30%的上市公司受访者表示，他们尚未确定在现任CEO立即离职的情况下，能够有效接替其职位的人选。

新加坡的《企业治理守则》规定，提名委员会有责任审查主席、首席执行官和关键管理人员的继任计划。

然而，合规不等于准备就绪。

董事们需要知道谁能明天就接任，谁可能在三年内准备好，以及未来的领导者还缺乏哪些经验。潜在的继任者必须被委以重任，而关键的利益相关者关系也必须超越现任者。

继任也是一个企业风险和业务连续性问题，而不仅仅是一项高管招聘工作。董事会应该测试组织在CEO突然离职时的应对能力，而不是假设会有一个精心安排的过渡。

讽刺的是，董事会可能正因为CEO太过成功而推迟继任规划，这反而加深了使继任变得困难的依赖性。不可或缺的地位或许会让领导者感到得意，但它应该让董事会感到担忧。

领导者身后，什么能留存

董事会应该在业绩强劲时测试企业的韧性，而不是等到危机来临。最优秀的CEO会欢迎这样做。培养继任者、分享权力、欢迎指正，这些并不会削弱他们的成就，反而能让成就更持久。

谦逊并非胆怯，而是认识到权力是受托持有，而非无限拥有。

一位CEO的回归或许能为股东挽回近万亿美元的价值。但更持久的治理成就，是建立一个不需要依靠这种回归来重塑未来信心的组织。

归根结底，董事会能给予一位杰出领导者的最高赞誉，不是说组织没有他们就无法成功，而是因为他们所建立的一切，组织能够继续成功。

作者是 SGListCos 主席、新加坡董事学会高级认证董事，以及前怡和集团（Jardine Matheson）东南亚区集团总法律顾问。本文仅代表其个人观点。