如今，特朗普听取了哪个AI阵营的意见？

加速主义者希望实行“轻触式”AI监管，但其他派别则担心安全问题

在特朗普第二任政府上任后的大部分时间里，其人工智能政策的连贯性就像一句保险杠贴纸上的标语。

该政府希望放松监管、在创新上超越中国，并将任何关于“安全”的言论都视为审查制度的委婉说法，或看作是竞争对手试图“过河拆桥”的伎俩。

副总统JD Vance在2025年2月的巴黎人工智能行动峰会上为此定下了基调，他将“对安全的忧心忡忡”斥为对一个转型行业的威胁。