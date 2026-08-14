如今，特朗普听取了哪个AI阵营的意见？
加速主义者希望实行“轻触式”AI监管，但其他派别则担心安全问题
- 上任后，Donald Trump（上图）废除了前总统Joe Biden旨在监管技术发展安全性的人工智能行政命令。 图片来源：EPA
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在特朗普第二任政府上任后的大部分时间里，其人工智能政策的连贯性就像一句保险杠贴纸上的标语。
该政府希望放松监管、在创新上超越中国，并将任何关于“安全”的言论都视为审查制度的委婉说法，或看作是竞争对手试图“过河拆桥”的伎俩。
副总统JD Vance在2025年2月的巴黎人工智能行动峰会上为此定下了基调，他将“对安全的忧心忡忡”斥为对一个转型行业的威胁。
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