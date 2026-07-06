The Business Times
business-time-50

真正让化石燃料得以延续的是谁？全球纳税人

相比之下，私营部门正将更多资金投入可再生能源

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 政府为碳基能源提供津贴，以人为压低其价格，这鼓励我们使用更多高污染能源，并阻碍我们转向更清洁的替代能源。
    • 政府为碳基能源提供津贴，以人为压低其价格，这鼓励我们使用更多高污染能源，并阻碍我们转向更清洁的替代能源。 图片：BLOOMBERG

    David Fickling

    Published Mon, Jul 6, 2026 · 06:00 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    从许多人讨论能源转型的方式来判断，我们似乎正处于一场斗争之中：一方是政府和学术界的绿色理想主义者，另一方则是认识到化石燃料内在优越性的、更为现实的私营部门。

    但只要顺着资金的流向看，你就会发现一幅截然相反的景象。国际能源署（International Energy Agency, IEA）的数据库显示，自2015年以来，流入石油、天然气和煤炭领域的私人能源投资份额已从约50%大幅下降至28%。

    与此同时，公共部门仍将大部分资金投向高污染能源——占53%，仅比十年前的67%有小幅下降。

    此翻译对您是否有帮助？

    sustainabilityenergy transitionGreen EnergyCarbonCarbon taxFossil fuelsoil

    TRENDING NOW

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    M1 shares 5G infrastructure with StarHub through Antina, their network-sharing joint venture, which gives both operators access to shared 5G-SA capacity even as they compete for retail customers.

    Singapore enters next phase of 5G roll-out as telcos achieve nationwide coverage

    Hong Kong youth no longer see a stable job and a lifetime of work as the only life goal – instead, they place greater emphasis on freedom and quality of life.

    Not in education, employment or training: Why more Hong Kong youths are opting out of work

    Few cities in the world can match Singapore’s network of parks and trails where people can walk, run and cycle from early morning to late evening in such a safe environment, says the writer.

    Beyond concerts and casinos: Selling a side of Singapore tourists can’t find elsewhere

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More