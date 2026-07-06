真正让化石燃料得以延续的是谁？全球纳税人

相比之下，私营部门正将更多资金投入可再生能源

政府为碳基能源提供津贴，以人为压低其价格，这鼓励我们使用更多高污染能源，并阻碍我们转向更清洁的替代能源。 图片：BLOOMBERG

从许多人讨论能源转型的方式来判断，我们似乎正处于一场斗争之中：一方是政府和学术界的绿色理想主义者，另一方则是认识到化石燃料内在优越性的、更为现实的私营部门。

但只要顺着资金的流向看，你就会发现一幅截然相反的景象。国际能源署（International Energy Agency, IEA）的数据库显示，自2015年以来，流入石油、天然气和煤炭领域的私人能源投资份额已从约50%大幅下降至28%。

与此同时，公共部门仍将大部分资金投向高污染能源——占53%，仅比十年前的67%有小幅下降。