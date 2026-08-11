为何亚细安对英国和新加坡比以往任何时候都更重要

NEW GLOBAL ORDER

新加坡作为通往该区域组织的门户，以及英国加入CPTPP，都为双方拓展了共同机遇

新加坡一贯倡导开放、以规则为基础的秩序以及亚细安中心地位原则，这些是区域和全球稳定的基石。 照片：TAY CHU YI, BT

这是我在新加坡的第二年。过去几周，我再次沉浸在国庆节的节庆氛围中，整个国家都披上了红白相间的盛装。

但新加坡的第61个国庆日并非我们上周末庆祝的唯一特殊日子。

上周六（8月8日），我们庆祝了亚细安日。我一直在反思，这个区域组织不仅带来了区域性的影响，我们与亚细安的联系对于英国与新加坡的关系也意义非凡。

在我们签署英国-新加坡战略伙伴关系三年，以及英国成为亚细安对话伙伴五年之后，这些充满活力的关系显然有潜力改变我们共同的未来。

长期以来，新加坡一直是英国在东南亚最密切的合作伙伴之一。我们两国人民之间的联系深厚而持久，每年都有才华横溢、充满好奇心的新加坡学生选择到英国留学，为这份情谊注入新的活力。

我们蓬勃发展的贸易关系是本区域规模最大的贸易关系之一，目前价值超过480亿新元。新加坡在英国的投资额近5900亿新元，是英国第二大亚洲投资者。

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如今，我们合作的深度已今非昔比，我们正共同努力，以应对单凭一己之力无法解决的挑战。

开放、有韧性的贸易

在其他地区保护主义抬头之际，《英国-新加坡自由贸易协定》、我们的《数码经济协定》以及我们为达成现代双边投资协定所做的努力，都反映了我们对开放和弹性贸易的共同承诺。

新加坡是通往拥有超过6.8亿人口的更广阔亚细安市场的门户，加上英国获准加入《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》（CPTPP），这意味着我们的经济联系如今已置于一个更宏大的共同机遇框架之内。

对我们所有人而言，供应链韧性和经济安全正变得与原始增长数据同等重要。

这个框架已经初见成效。仅在过去一年，英国与亚细安的贸易额就增长了超过17%，英国目前是亚细安第四大外国直接投资来源地。

新加坡在这个过程中扮演着核心角色。它不仅是英国企业进入亚细安其他地区的平台，还帮助英国在无纸化贸易、数码身份和安全数据共享领域的专家，参与到亚细安的《数码经济框架协定》和不断增长的数码经济中。

为瞬息万变的世界建立伙伴关系

在拥有巨大机遇的同时，我们也面临着挑战。冲突、不稳定、关键贸易路线中断以及日益激烈的技术竞争，都对从欧洲-大西洋到印度-太平洋的全球地区产生影响。

霍尔木兹海峡的局势会影响到马六甲海峡的航运。全球三分之一贸易途经的南中国海，其发生的任何事件，都会像影响新加坡家庭一样影响到英国家庭。

这就是亚细安对英国如此重要的原因，也是新加坡支持英国与该组织建立伙伴关系如此重要的原因。亚细安是世界第五大经济体，拥有11个国家近7亿人口，扮演着至关重要的稳定和召集角色。

作为亚细安的创始成员国之一，新加坡一贯倡导开放、以规则为基础的秩序以及亚细安中心地位原则，这些是区域和全球稳定的基石。

今年7月在马尼拉，在新加坡的支持下，我们的外交部长Edward Miliband宣布了一项新的2027年至2031年行动计划，以纪念我们建立亚细安对话伙伴关系五周年。

他们庆祝了英国加入亚细安区域论坛，这是印度-太平洋地区最重要的多边安全平台。

保障我们国家的安全

以《五国联防协议》为基础，我们与新加坡的国防和安全关系日益加强。像“五国团结” （Bersama Lima）这样的演习，展示了我们对印太地区互操作性和集体安全的持久承诺。

除了传统的防务合作，我们还建立了现代安全伙伴关系，其中包括新加坡的国防数码防卫与情报军部队与英国对口单位在网络防御方面的首次合作。

新加坡在拉惹勒南国际研究院（S Rajaratnam School of International Studies）的数码防卫研讨会中发挥了主导作用，这反映了其作为一个召集国的角色，即通过合作来保护所有公民、关键基础设施和经济体免受跨国数码威胁。

这一切都不是孤立发生的。

在我们应对有组织犯罪或网络诈骗等超越本区域的威胁时，我们与新加坡的伙伴关系以及我们与亚细安建立的安全合作相辅相成。

建立气候适应力和能源安全

东南亚处于世界气候挑战的核心，既易受气候冲击影响，又要在寻求脱碳的同时应对快速增长的能源需求。

新加坡是一个绿色金融中心，在我们追求成为清洁能源超级大国的宏愿时，它自然是英国的合作伙伴。

我们于2023年达成的《绿色经济框架》，为双方在绿色交通、低碳能源技术和碳市场领域的务实合作开辟了道路。

英国在离岸风电和电网基础设施方面的优势，使其成为新加坡在亚细安电网计划等区域倡议上的天然合作伙伴。

我们与新加坡的伙伴关系对于实现东南亚所需的能源韧性至关重要。

在气候适应性基础设施方面，该地区每年（至2030年）的资金缺口估计近2700亿新元，这远非公共财政所能单独满足。

为帮助弥补这一差距，英国与新加坡合作开展了“融资亚洲转型伙伴关系”，旨在从公共、私人和慈善伙伴方筹集高达70亿新元，用于亚洲各地的转型机遇。

通过British International Investment，英国已向其两支基金承诺投入1.15亿新元。此外，通过我们的亚细安-英国绿色转型基金，我们正在筹集超过2.5亿新元，帮助将亚细安电网计划等区域性宏伟目标转变为具有融资可行性的项目。

2027年：展望未来

随着新加坡准备在2027年接任亚细安轮值主席国，这无论对亚细安还是对英新伙伴关系而言，都是一个真正的机遇时刻。

我们传达的信息很简单：英国致力于与亚细安建立长期关系，而新加坡是这一承诺的核心。

这并非一种流于宏大姿态的关系，而是注重务实成果——无论是在经济增长与安全、国防、气候行动，还是在连接我们两国的纽带方面。

在庆祝亚细安日之后，让我们为迄今取得的成就喝彩，并对我们共同的未来继续满怀雄心。

作者是英国驻新加坡代理最高专员。

本文是“新全球秩序”系列文章的一部分，该系列探讨了不断变化的世界格局如何重塑商业、政治及其他领域。