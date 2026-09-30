伯尼·桑德斯与史蒂夫·班农为何在人工智能问题上意见一致

关于人工智能监管的辩论模糊了党派界限，拖慢了立法进程

参议员伯尼·桑德斯出席九月举行的“Pro-Human Assembly”活动，该活动聚焦于美国的人工智能立法。 图片来源：路透社

在华盛顿，人们通常不会看到进步派政治家 Bernie Sanders 和共和党策略师 Steve Bannon 同台亮相。

但这一幕却在九月真实上演。当时，这位佛蒙特州的社会主义者与前特朗普策略师共同出现在一场集会上，警告称，奔向“人工超级智能”的竞赛已超出了任何人的控制能力。

他们的联盟无论看起来多么奇怪，实际上是华盛顿人工智能政策现状迄今为止最清晰的迹象：相关辩论已不再严格遵循党派路线，而采取实际行动的机制却依然停滞不前。