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繁荣的经济为何帮不了Trump

对人工智能和生活成本问题的焦虑症，使其民粹主义政党沦为众矢之的

    • 对美国经济的失望情绪早在人工智能和Donald Trump总统的第二任期之前就已存在。
    • 对美国经济的失望情绪早在人工智能和Donald Trump总统的第二任期之前就已存在。 图片来源：纽约时报

    Ruchir Sharma

    Published Mon, Oct 5, 2026 · 06:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    美国总统所在的政党通常会在中期选举中失利，但今年情况不同寻常。

    尽管第三季度经济增长率急剧加速至近4%，但Donald Trump的支持率却在直线下降，尤其是在经济问题上。他所在的政党正面临严重的支持率流失。

    如果该党在11月失去国会参众两院的控制权——博彩市场认为这极有可能发生——这将是自1950年代以来，首次在如此有利的经济条件下遭遇这样的失败。

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    US politicsDonald TrumpUS inflationUS elections

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