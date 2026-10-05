繁荣的经济为何帮不了Trump

对人工智能和生活成本问题的焦虑症，使其民粹主义政党沦为众矢之的

对美国经济的失望情绪早在人工智能和Donald Trump总统的第二任期之前就已存在。 图片来源：纽约时报

美国总统所在的政党通常会在中期选举中失利，但今年情况不同寻常。

尽管第三季度经济增长率急剧加速至近4%，但Donald Trump的支持率却在直线下降，尤其是在经济问题上。他所在的政党正面临严重的支持率流失。

如果该党在11月失去国会参众两院的控制权——博彩市场认为这极有可能发生——这将是自1950年代以来，首次在如此有利的经济条件下遭遇这样的失败。