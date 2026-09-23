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为何欧洲企业正在帮助它们的中国竞争对手

许多跨国公司似乎正在采取一种‘打不过就加入’的策略

    • 帮助中国公司满足海外合规标准，是德国公司协助其在华本地合作伙伴的方式之一。
    • 帮助中国公司满足海外合规标准，是德国公司协助其在华本地合作伙伴的方式之一。 图片来源：BLOOMBERG

    Joe Leahy

    Published Wed, Sep 23, 2026 · 01:43 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    近年来，欧洲的政治家们一直呼吁本国企业对华去风险，理由是过度依赖这个世界第二大经济体所带来的威胁。但对于许多在华的欧洲跨国公司而言，新的流行语似乎变成了：“打不过就加入”。

    为了摆脱中国激烈的竞争环境，许多中国公司正迅速投资海外生产。在与中国市场本地公司合作方面有着悠久历史的德国企业，也正加入它们的行列，并帮助它们走向海外。

    在最近的一项研究中，中国德国商会（AHK Greater China）发现，其36%的会员将“中国企业走向全球”视为最相关的商业机会。高达68%的会员已经以某种方式参与了中国企业的海外投资活动。

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    EuropeChinaGermanyElectric vehiclesEU-China trade

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