为何欧洲企业正在帮助它们的中国竞争对手

许多跨国公司似乎正在采取一种‘打不过就加入’的策略

帮助中国公司满足海外合规标准，是德国公司协助其在华本地合作伙伴的方式之一。 图片来源：BLOOMBERG

近年来，欧洲的政治家们一直呼吁本国企业对华去风险，理由是过度依赖这个世界第二大经济体所带来的威胁。但对于许多在华的欧洲跨国公司而言，新的流行语似乎变成了：“打不过就加入”。

为了摆脱中国激烈的竞争环境，许多中国公司正迅速投资海外生产。在与中国市场本地公司合作方面有着悠久历史的德国企业，也正加入它们的行列，并帮助它们走向海外。

在最近的一项研究中，中国德国商会（AHK Greater China）发现，其36%的会员将“中国企业走向全球”视为最相关的商业机会。高达68%的会员已经以某种方式参与了中国企业的海外投资活动。