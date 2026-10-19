The Business Times
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美乌关系缘何出现分歧——以及未来将何去何从

两国战略关系的破裂将把胜利拱手让给俄罗斯

    • 10月9日，美国总统 Donald Trump 与俄罗斯总统 Vladimir Putin 通话，并宣布达成一项购买俄罗斯柴油的协议，其中附带了临时性的制裁豁免。
    • 10月9日，美国总统 Donald Trump 与俄罗斯总统 Vladimir Putin 通话，并宣布达成一项购买俄罗斯柴油的协议，其中附带了临时性的制裁豁免。 图片来源：路透社

    Leon Hadar

    Published Mon, Oct 19, 2026 · 02:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    短短一周之内，华盛顿与基辅之间的同盟关系就从紧张走向了公开破裂。

    10月9日，正当美国、乌克兰和欧洲的谈判代表在迈阿密会晤时，美国总统 Donald Trump 与俄罗斯总统 Vladimir Putin 通话，并宣布达成一项购买俄罗斯柴油的协议，其中附带了临时性的制裁豁免。第二天，他表示乌克兰需要“一位能够达成协议的新领导人”。

    到了10月14日，Volodymyr Zelensky 告诉 Piers Morgan 他感到被背叛了，并对乌克兰正在失去一个强大的伙伴感到遗憾。一天后，Trump 对美国有线电视新闻网 Newsmax 表示，他觉得 Zelensky 比 Putin 更难打交道。

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    Russia-Ukraine warUkraineUS-Europe relations

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