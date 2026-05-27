华盛顿此次对古巴的行动能否奏效？

尽管有充分理由推翻总统Miguel Diaz-Canel，但任何尝试都可能带来真正的复杂风险。

古巴的经济比1993年以来的任何时候都更加脆弱，全国范围内的停电现已成为常态。 图片来源：NYTIMES

在过去的16个月里，特朗普政府的对古巴政策已经从常见的收紧制裁，转向了更具野心的目标：即公开宣布试图推翻总统Miguel Diaz-Canel的政府。

这一战略如今在行政命令、美国国务院的认定以及总统Donald Trump本人的公开声明中都有充分记录。

更难回答的问题，也是受审视较少的问题是，这项策略是否可能奏效，以及所谓的“奏效”实际上会是什么样子。