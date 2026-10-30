AI支出、石油与加息：究竟是什么在主导市场

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

本周大型科技公司的财报在人工智能（AI）支出方面发出了喜忧参半的信号，Alphabet股价下跌，而Microsoft则受到市场青睐。接近115美元的油价让通胀担忧持续，也让各国央行保持警惕。随着亚洲科技股大幅波动以及私人AI公司的估值正迈向公开市场，投资者们不禁要问，究竟是什么在决定市场方向。

在本期由《商业时报》(The Business Times) 制作的播客节目《Market Focus Weekly》中，Howie Lim与辉立证券研究部 (Phillip Securities Research) 主管Paul Chew进行对话，探讨如何从市场噪音中辨别真实信号。

收听理由

Alphabet的动荡不仅仅因为支出 Chew表示，其疲软源于搜索广告业务，而非资本支出。他解释了在数据中心建设期间，公司的自由现金流为何会显得疲弱，以及Amazon罕见发布的业绩指引为何让他感到安心。

内存价格比内存股更重要 在他看来，创纪录的内存价格和已锁定的需求，比对盈利已见顶的担忧更为重要。

12月加息 Chew认为美联储再次加息几乎是不可避免的，但他怀疑加息能否解决由供应问题引发的石油冲击。他解释了为何规模较小的央行在捍卫本国货币和保护经济增长之间面临更艰难的权衡。

石油与霍尔木兹海峡 Chew概述了市场已经消化了哪些因素，以及他认为市场尚未反映的情景：地面部队的介入。

值得关注的关键指标 Chew选择的指标是前沿AI模型制造商的收入增长势头。他解释了为何Anthropic的上市计划将为投资者提供一个难得的机会，以了解AI需求的透明度。

Chew的建议是，投资者应判断AI应用的普及处于哪个早期阶段，而非根据新闻头条进行交易。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

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嘉宾：新交所 (SGX) 市场策略师 Geoff Howie

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Rachna Raghu

本播客由新加坡报业控股媒体 (SPH Media) 旗下《商业时报》(The Business Times) 的BT Podcasts制作

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