已是行业巨头：Carro首席执行官解读进军澳大利亚的最新举措与未来蓝图

Carro的估值预计在2025年将达到约30亿美元，目前业务遍及亚太地区八个市场，它绝不是一家停滞不前的公司。其最新举措是刚刚在澳大利亚完成了一项收购，使这家二手车平台得以立足于该地区最赚钱的汽车市场之一。问题在于，对于一个本身就存在信任问题的市场，Carro究竟能带来什么，以及公司未来的发展方向在何方。

在本期《商业时报》播客栏目BT Correspondents的子系列TransportBT中，Derryn Wong与Carro首席执行官Aaron Tan进行了一场坦诚对话，探讨了利润率、数据、人工智能，以及在珀斯和雅加达这样迥然不同的市场中经营汽车业务的真正挑战。

收听理由

为何澳大利亚和香港等发达市场实际上更具吸引力

Tan解释了发达市场与新兴市场之间的利润差异、差距存在的原因，以及他为何希望Carro能更早进入发达市场。

为何Carro在完成交易后几天内就将其在澳大利亚收购的业务数字化

该公司的模块化软件基础架构意味着它几乎可以立即启动一个新市场的实例。Tan解释了其运作方式及其对增长的重要性。

为何篡改里程表的问题比大多数人想象的更严重

Tan认为这不仅是消费者问题，更是一个实实在在的安全隐患，并解释了Carro在建立数据征信机构方面的雄心将如何应对这一问题。

为何在收入增长的同时，Carro的员工人数却下降了15%

人工智能正在客户服务、人力资源和财务等领域承担更多工作。Tan直言不讳地说明了这对公司业务意味着什么。

关于首次公开募股（IPO）的问题仍悬而未决，但其增长故事已在稳步推进。立即收听。

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撰稿与主持：Derryn Wong (derrynwong@sph.com.sg)

嘉宾：Aaron Tan，Carro首席执行官

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Derryn Wong, Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由SPH Media旗下《商业时报》的BT Podcasts出品

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