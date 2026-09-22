网络与冷链：您或许未曾听闻的亚细安最大电动汽车初创企业

一谈到电动汽车，话题多被中国主导，但东南亚也有一位竞争者正悄然崛起。总部位于新加坡的初创公司NeoCryo迄今已融资5400万美元，使其成为亚细安资金最雄厚的电动汽车初创公司之一。它的重点并非乘用车，而是另一个远不那么光鲜、但重要性可能更高的领域：冷链物流。

在本期《商业时报》播客栏目TransportBT的BT Correspondents节目中，Derryn Wong与NeoCryo首席财务官Lau Si Ying展开对话，探讨打造冷藏电动商用车需要哪些要素、为何冷链是一个远超想象的巨大机遇，以及该公司通往纳斯达克上市的道路。

为何值得一听

为何冷链物流是一个价值4300亿美元且仍在增长的市场 Lau解释了为何一次温度波动就可能毁掉整批疫苗或生鲜产品，以及为何这个看不见的故障点能为那些愿意为可靠性付费的车队运营商创造真正的财务价值。

为何NeoCryo构建的是生态系统，而不仅仅是卡车 车辆销售仅仅是起点。Lau解释了为何联网远程信息处理、订阅软件和车队数据将成为公司真正的长期收入驱动力。

为何与CATL等原始设备制造商（OEM）建立合伙业务以保持轻资产模式至关重要 NeoCryo并非从零开始打造一切，而是从成熟的供应商处采购零部件，并在区域内进行车辆组装，包括计划在中东设立的一家工厂。

为何新加坡是设立总部的必然之选 Lau解释了SingAuto品牌背后的战略逻辑，以及为何新加坡的监管环境和通往资本市场的便利性使其成为理想的基地。

NeoCryo的首款汽车将于2026年10月在新加坡面市。本次对话将为您揭示这一时间表背后的实际驱动因素。立即收听。

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撰稿与主持：Derryn Wong (derrynwong@sph.com.sg)

嘉宾：Lau Si Ying，NeoCryo首席财务官

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Derryn Wong, Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由SPH Media旗下《商业时报》的BT Podcasts出品

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