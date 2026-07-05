拥有135年历史的武吉知马自来水厂：新加坡国家文物局将评估其国家意义

新加坡国家文物局和国家水务局表示，多项研究将为该地点的未来潜在用途提供参考

武吉知马自来水厂的化学品仓库。该水厂建成时，从麦里芝蓄水池取水并进行处理，再输送到本岛的中心区域。 图片来源：海峡时报

【新加坡】新加坡首个自来水处理厂——武吉知马自来水厂，在其停用后，有关当局正考虑其未来用途，并将对其国家重要性和文物价值进行评估。

该设施于1891年建成并启用，多年来经过数次翻新。设施内有一个地下的旧净水箱，其中宏伟的砖柱和拱门结构鲜为人知。

2020年，时任总理 Lee Hsien Loong 表示，国家水务局（PUB）计划将旧净水箱改造为教育中心和展览空间。

在国家水务局委托并于2020年至2022年间进行的一项研究中，对此方案进行了评估。该局提议将其改造为“潜在的世界级水博物馆”，以提供“多感官的地下水体验”。

如今，负责为国家古迹的保护和维护提供咨询的公共机构——新加坡国家文物局 (文物局)——准备委托对该地点展开更多研究。

这些研究预计将包括一项文物基线研究，以及对该设施建筑状况的评估。

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根据新加坡国家文物局发布的一份招标书，这些研究旨在“确定保护和纪念其文物价值的最佳方法，同时优化土地利用和长期可持续性”。

一般来说，文物基线研究涉及对一个地点内现有建筑、结构和环境的历史及文物意义进行研究和记录。

国家水务局位于勿洛的新生水访客中心已于2024年关闭，至今未有替代设施。 图片来源：《商业时报》资料图

国家水务局（PUB）和新加坡国家文物局（文物局）在7月1日回复《海峡时报》的询问时表示，包括国家水务局早前研究在内的各项研究，将为该地点的未来潜在用途提供参考。

国家水务局位于勿洛的新生水访客中心已于2024年关闭，至今未有替代设施。

该设施毗邻总统府，并由加文纳路、武吉知马路和麦肯芝路环绕。它与附近名为 MacKenzie Apartments 的公寓楼共同占地近3公顷，面积约等于四个足球场。

该公寓楼共有16个单位，目前由国家水务局指定的代理商负责管理。

这座其貌不扬的低层设施内设有水处理所需的基础设施，包括化学品仓库、絮凝池、澄清池以及用于储存洁净水的净水箱。

絮凝池的作用是将水中悬浮的颗粒聚集成团，而澄清池则负责将这些团块从水中分离出去。

MacKenzie Apartments 公寓楼共有16个住宅单位。 图片来源：海峡时报

武吉知马自来水厂建成时，从麦里芝蓄水池取水并进行处理，然后输送到本岛的中心区域，从而改变了以往对水井的依赖。

该设施内的一座化学处理厂建于1957年，是新加坡首个向供水中添加氟化物的处理厂。

自2005年12月起，该设施转为备用设施；后于2009年3月起，作为增压泵站运营，以提高从管网输往福康宁蓄水池的水压。

跨学科设计工作室 Zarch Collaboratives 的负责人、建筑师 Randy Chan 参与了国家水务局委托其公司进行的这项研究。

Chan 表示，该研究涉及将旧净水箱和 MacKenzie Apartments 公寓楼改造为访客中心；而其他基础设施，如新净水箱和泵站，则不在研究范围之内。

他表示，其团队提交了数个方案。其中一个方案建议拆除公寓楼，而其他方案则建议将其改造为办公室、画廊和餐厅等用途。

Chan 补充说，作为研究一部分接受调查的公众普遍希望保留该地点，并对其进行改造，融入生活服务产业群元素，使其类似于国家水务局的另一个设施——滨海堤坝。

他指出，尽管该地位置优越，但游客交通便利性是一大挑战。从“小印度地铁站”步行至此有600米，且大部分路段没有遮蔽，而该地点的规划也未考虑游客的停车需求。

但 Chan 补充说，该设施有机会成为武吉知马-梧槽绿色走廊（一条沿武吉知马运河延伸的带状公园）骑行者和其他用户的中途停靠点。

他还表示，应考虑完整保留该地点，因为其建筑具有显著的法式风格。

文物作家兼博主 Jerome Lim 表示，该地点值得作为国家古迹加以保护——这是新加坡对具有国家重要性以及历史或文化意义的地点和建筑的最高级别保护。

他表示，该设施“对国家的供水历史意义重大，因为它是为居民提供清洁、无沉淀物的水这一持续努力的一部分，没有这项努力，新加坡就不可能有今天的发展成就”。

武吉知马自来水厂的污泥房和污泥池。 图片来源：海峡时报

Lim 解释道：“这是一个完整的设施，也是世界这一地区维多利亚时代自来水工程的罕见范例。”他补充说，许多新加坡人可能还记得上世纪70年代国庆日期间其喷泉的灯光秀。

他指出，与其他主要为机构建筑或宗教场所的古迹相比，该地点独具特色。它也与另一处曾提供公共事业的古迹——前圣詹姆斯发电厂——属于不同类型的建筑。

Lim 说：“如果该地点能被改造为一座自来水博物馆，讲述新加坡的供水历程，那将是一件美事。”

Chan 补充说，新加坡可以从海外的类似项目中汲取灵感。

例如，在日本，札幌和东京的旧泵站已被改造用于公共教育；而在香港，前深水埗配水库则开放供游客自助游览。《海峡时报》