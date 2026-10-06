Chan Chun Sing：8名公职人员因在未公布地铁站附近购房而被移交警方处理

他们是公共服务署审查的191人中的一部分；调查仍在进行中

一份工作报告称，有公务员在规划中但未公布的地铁站附近不成比例地购买房产，公共服务署随后展开了审查。 图片来源：海峡时报

【新加坡】公共服务统筹部长兼主管公共服务的部长 Chan Chun Sing 周二（10月6日）在国会表示，在政府对靠近后来被宣布为地铁站地点的房产购买行为进行审查后，已有八名公职人员被移交警方处理。

这八人是公共服务署（Public Service Division, PSD）审查的191名公职人员中的一部分，进一步的调查仍在进行。

身兼国防部长的 Chan 表示，这些案件之所以需要进一步审查，要么是由于购买时的具体情况，要么是因为信息不足，无法将他们排除在进一步审查之外。

他补充道：“我要强调，移交警方处理并不意味着已经证实存在不法行为。警方将独立调查事实，并遵循正当程序。”

他是在回答九名国会议员的提问。这些提问涉及政府对一项指控的审查，该指控称有公务员在规划中但未公布的地铁站附近不成比例地购买房产；议员们还询问了现有防止滥用非公开信息的保障措施是否足够，以及是否应予以加强。

这些提问的背景是，总部位于美国的国家经济研究局（National Bureau of Economic Research, NBER）在9月发表了一份工作报告，该报告指出，在参与铁路规划机构工作的公务员，与在规划地铁站位置公布前于附近购买私人产业的行为之间，存在统计上的关联。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

研究人员发现，这种模式集中出现在中层公务员群体，且时间点在地铁站位置公布前的一到两年内。他们估计，公务员共进行了113笔此类交易，价值约1.38亿新元。

该模式是在针对2011年及之前宣布的地铁站公告中观察到的。

Chan 表示，虽然NBER报告将关注期确定为2007年至2011年，但“出于审慎”，公共服务署将审查范围扩大至2014年，因为2011年后仍有许多新地铁站的位置陆续公布。

公共服务署利用政府档案，锁定了那些在2007年至2014年间，在后来被宣布为地铁站的地点附近购买房产、且在铁路规划相关机构工作的公职人员。

对于每笔交易，公共服务署都审查了现有记录，包括该公职人员当时的职务、是否能接触到相关的非公开信息，以及交易的时间和具体情况。

在回应关于防止滥用非公开政府信息的保障措施的提问时，Chan 表示：“公职人员绝不能利用通过公务获取的信息来为自己或他人谋取私利。”

他补充说，根据具体情况，未经授权使用或披露官方信息也可能构成违法行为。

现有保障措施

现有的保障措施包括：在“有必要知情”的基础上控制对敏感信息的访问，以及针对公职人员个人利益和交易的申报与批准要求。

Chan 说：“公共服务部门会定期检讨其规定，并不断予以加强。我们将根据本次审查的结果，评估这些措施的有效性，并研究是否存在需要弥补的漏洞。”

他补充道：“任何进一步的措施都应与风险相称且切实可行，同时也要允许合法的个人交易在适当监督下进行。”

“即使有强有力的保障措施，也没有任何制度能完全杜绝不法行为的可能性。因此，我们必须继续减少滥用职权的机会，保持有效的检测手段，并在出现不法行为证据时采取坚决行动。”

对于审查是否应扩大到包括学校和土地使用决策在内的其他基础设施项目和房产交易，Chan 表示，公共服务署并未进行此类全面审查，且不应假定有机会接触非公开信息的公职人员都滥用了这些信息。

他补充说，公共服务署将“尽快”完成审查，若有相关发现，将予以全文公布。

针对有关防止滥用敏感政府信息进行房地产以外投资的保障措施，以及政府是否会增加检查的频率和强度而非采取消极“被动姿态”的提问，Chan 表示，同样的规则适用于房地产、金融及其他交易。

“无论是房地产，还是任何其他可能涉及敏感信息的交易，我们都本着同样的精神来处理，那就是任何公职人员都不应利用非公开信息为自己谋取私利。”

当被问及拥有多处房产是否应被视为危险信号，以及是否应对公职人员可拥有的房产数量设限时，Chan 回答：“我们必须对公职人员公平……他们有合法的住房需求，也有投资和管理个人财务的合法需求。”

他补充说，拥有一处以上房产不一定是危险信号，关键问题在于他们是否滥用了非公开信息。

此外，当被问及财产申报要求是否应扩大至公职人员的父母和经济独立的子女时，Chan 表示，需要在规定公职人员申报范围方面寻求平衡。

目前的要求涵盖公职人员、其配偶及经济上受抚养的子女。但他补充说，无论对方是直系亲属还是其他家庭成员，利用非公开信息谋取私利“都是错误的”。