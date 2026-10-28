马裕森林与吉门营房地段计划兴建约1万1000个住宅单位 将保留更多绿地

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修订后的计划预计将提供约9500个公共住房单位和1500个私人住宅单位，并计划兴建更高的楼宇

马裕森林的土地准备工程预计于2028年上半年展开，工程开始后，该地段将限制公众进入。 照片：海峡时报

【新加坡】根据采纳公众反馈后修订的发展计划，马裕森林和吉门营房地段预计在未来十年内将兴建约1万1000个住宅单位，同时两地也将保留更多绿地。

建屋发展局 (建屋局) (Housing & Development Board, HDB) 于周三（10月28日）表示，位于金文泰日落通道（Sunset Way）地区的马裕森林计划兴建约4000个公共住房单位，而靠近亚历山大路的吉门营房预计将提供约7000个住宅单位。

在吉门营房的7000个住宅单位中，约5500个为公共住房单位，其余1500个为私人住宅。

国家发展部政务部长Alvin Tan在接受媒体采访时表示，修订后的计划将使吉门营房的住宅单位减少约800个，马裕森林则减少约400个。

当被问及这是否意味着最初的计划可容纳多达1万2000个住宅单位时，他回答说，该计划从未最终敲定，修订后的住房数量是在经过公开咨询和采纳反馈后得出的。Tan补充道：“我想你自己可以算出来。”

他指出：“这归结为一个非常重要的原则，那就是我们致力于尽可能地保护（环境），但与此同时，我们也需要为那些希望在热门地段、中心区以及靠近家人的地区寻找住房的新加坡人提供便利且负担得起的房屋。”

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“因此，我们认为通过所有的沟通，我们已经找到了一个恰当的平衡点。要找到这个平衡点非常困难，但我认为在居民和利益相关者的支持与理解下，我们共同做到了这一点。”

关于修订后的计划是否代表政府对这两个地段的最终决定，Tan指出，政府已经“非常仔细地”研究和考虑了公众的反馈。

在7月至8月举行的公开咨询活动中，建屋局收到了约7200份关于马裕森林的意见书和2300份关于吉门营房的意见书。该机构还与居民、自然团体、青年、学者和建筑环境专业人士进行了沟通。

Tan说：“这是我们共同做出的决定，我们将继续推进发展计划。”

建屋局指出，随着更多土地被划为绿地，该局计划通过建造更高的楼宇等方式，有效利用剩余的开发区域来提供新住宅。更多有关发展的细节将在准备就绪后公布。

保留更多绿色空间

根据修订后的计划，马裕森林将保留约10公顷的绿地，高于原计划的8公顷。这占23公顷研究区域的约45%，而之前为35%。新增的2公顷绿地将主要保留在地段的南部，形成一个更大的连续绿化区，并加强金文泰自然连廊的生态连接性。

被保留的绿地将被保护起来，成为一个新的自然公园。

在吉门营房，约12公顷的绿地将被保留，高于初步计划的8公顷。这占该地段现有20公顷绿地的约60%，而之前为40%。新增的4公顷绿地将主要保留在地段的东部，从而保护山丘周围更多的森林，并拓宽沿洛克路（Lock Road）和马兰路（Malan Road）的生态走廊。

被保留的绿地将被纳入即将建成的亚历山大自然公园，该公园是拉柏多自然公园网络的一部分。

修订后的计划还将在吉门营房保留25座具有“特殊”和“高度”历史意义的建筑，这些建筑群分别位于普雷斯顿路（Preston Road）、洛克路和马兰路。这些建筑可被改造用于商业用途和作为设施，服务未来住宅区的居民。

吉门营房地段保留的绿地将被纳入即将建成的亚历山大自然公园，该公园是拉柏多自然公园网络的一部分。 图片来源：国家公园局

发展工程将从2027年起启动

吉门营房的现场工程预计将从2027年下半年开始，首先将拆除地段上的建筑物。土地准备工程预计于2029年展开。

建屋局表示，马裕森林的土地准备工程预计于2028年上半年展开，工程开始后，该地段将限制公众进入。在此之前，各机构可能会进入该地段进行包括土壤调查在内的进一步技术研究。

在两个地段的植被区展开发展工程之前，将会实施环境管理和监测计划，以减轻建筑工程对周围栖息地的影响。建屋局补充说，这些计划将列出保护保留绿地和生物多样性的措施。

此次修订计划是在进行了一次公开咨询后制定的。在咨询中，许多受访者呼吁保留更多绿地，并对栖息地和生物多样性的丧失以及生态连接性表示担忧。

一些人建议开发替代的棕地（brownfield sites），而不是清理林地，而另一些人则强调了吉门营房的历史、文化和社区价值。

建屋局表示：“为满足国家在住房、自然和遗产等方面的需求进行规划，需要做出艰难但必要的权衡。作为规划过程的一部分，各机构已经审查了周边地区的空置和棕地，包括公众和居民建议的地点。”

它补充说：“其中一些地段已经规划用于住房，并将有助于未来的供应。其他地段则仍需用于现有用途，或在需要住房的时间范围内无法提供。”

马裕森林附近已规划用于住宅发展的地段包括位于西奈山（Mount Sinai）的前莱佛士初级学院校区。吉门营房附近则包括德普路工业区和欧南山。

其他指定用于住宅用途的地段包括岌巴分销园（Keppel Distripark）、岌巴码头和丹戎巴葛码头，这些地段是南部濒水区（Greater Southern Waterfront）的一部分。

与此同时，马裕军营、巴西班让分销园及其周边地块，以及亚历山大村工业区等地点仍需用于现有或其他用途。

建屋局表示，由于1980年代末和1990年代出生的更多新加坡人已达到购买组屋的年龄，住房需求依然强劲。此外，家庭规模的缩小也推动了需求，因为更多夫妇、单身人士和年长者选择独立生活，而不是与大家庭同住。

Tan解释说：“新加坡土地有限，土地稀缺，我们对土地有各种竞争性需求。这包括住房、道路、商业区、国防、能源等，我们在整个历史中都必须管理这些需求。新加坡的故事就是关于共享空间和满足彼此需求的故事。”