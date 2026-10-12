辉盛国际精选地段扩张豪华服务式生活品牌

该运营商正商讨将现有的Fraser Suites物业改造为新的Fraser Suites Reserve品牌

Fraser Suites Reserve曼谷公寓的效果图。该Reserve品牌旨在吸引寻求更高私密性、个性化和幸福感的富裕旅客。 图片来源：辉盛国际

【新加坡】辉盛国际 (Frasers Hospitality) 对其新的豪华服务式生活品牌 Fraser Suites Reserve 的扩张采取精挑细选的策略，专注于黄金地段和合适的物业，而没有设定具体的推出数量目标。

辉盛国际首席运营官 (COO) Chew Hang Song 告诉《The Business Times》，该公司正与一些商业伙伴商讨将现有 Fraser Suites 物业改造为 Fraser Suites Reserve 的可能性，不过其在 One Bangkok 的首个项目仍是唯一已确认的 Reserve 项目。

今年早些时候，该公司表示，作为更广泛的投资组合重新定位的一部分，可能会对一些较旧的 Fraser Suites 物业进行翻新。该公司在亚太地区、欧洲、中东和非洲经营着22家 Fraser Suites 物业，拥有超过3300个房间。

Chew 表示：“如果一栋建筑具备良好的基础条件，并且可以在不做出重大妥协的情况下进行改造以提供合适的体验，那么改造是可行的。”

他补充说，潜在的 Reserve 物业可能会选在那些房价足以支撑豪华产品的城市，并且位于这些市场的黄金地段。

他指出，新加坡、东京、伦敦、迪拜、上海和深圳都是可能的目标地点。此外，物业还需要有足够的规模，例如约200间客房，以实现运营效率。

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他指出：“我们并不急于将该品牌扩展到世界其他地方。我们希望将其保留在合适的地点，并与合适的商业伙伴合作。这实际上是为了保持其独特性和品牌一致性。”

在新加坡，其母公司星狮地产 (Frasers Property) 正在将 Valley Point 和新加坡辉盛阁国际公寓 (Fraser Suites Singapore) 重新开发为一个位于999年租赁地契地块上的豪华综合发展项目。该项目预计于2031年完工，将包括一个新的拥有184个单元的旗舰 Fraser Suites 服务式公寓。

当被问及新的服务式公寓是否会采用 Reserve 品牌时，Chew 回答说：“目前该项目的计划仍然是 Fraser Suites。”

独特的奢华产品

Fraser Suites Reserve 曼谷项目将从2026年12月起分阶段开业迎客，并计划于2027年3月举行盛大开业典礼。

这个拥有255间客房的物业将占据 One Bangkok 项目中一栋45层办公和零售大楼的最高10层，该项目位于 Rama IV 路和 Wireless 路的交汇处。

Reserve 品牌旨在吸引寻求更高私密性、个性化和幸福感的富裕旅客，而 Fraser Suites 则继续服务于更广泛的高端市场，包括商务旅客、外籍人士和家庭。

Chew 补充说：“我们也看到了在短期项目中的富裕专业人士的潜力，他们会与配偶和家人一同出行。此外，还有那些希望享受服务式公寓服务和设施的休闲旅客。”

Chew Hang Song 将继续担任辉盛国际的首席运营官，同时领导住宿业务，并向星狮地产集团首席执行官 Panote Sirivadhanabhakdi 汇报。 图片来源：辉盛国际

健康养生将是 Fraser Suites Reserve 服务中更重要的组成部分，以满足客人在旅途中对身体恢复和保持健康习惯的关注。

客人将可以使用与长寿专家 Heike Cushway 合作开发的“The Wellness Edit”项目，其中包括自我引导的冥想和呼吸练习。其他服务还包括红光疗法、加压疗法和干式漂浮疗法。

曼谷项目的房价尚未最终确定，但 Chew 预计其价格将比同类 Fraser Suites 物业收取更高的保费。

他指出，曼谷的散客和企业旅客的需求、One Bangkok 的中心位置以及汇丰银行 (HSBC)、Agoda 和 Baker McKenzie 等跨国企业租户，都是吸引客人的优势。

东南亚推动增长

Chew 预计，到2027年，东南亚仍将是辉盛国际的核心增长引擎。他表示，该地区占其投资组合的约一半。

其在2028年前于亚洲开设18家新酒店的计划仍在按部就班地进行。Chew 补充说，在2025年签署的12个项目中，约有八到九个位于东南亚。

他特别提到了越南，胡志明市和河内的工业活动为该运营商提供了机会。Chew 也在关注富国岛和岘港，不过这些将是机会性的补充。位置优越的城市物业仍然是辉盛国际的首要关注点。

Chew 说：“主要的门户城市和商业中心将继续至关重要，因为它们吸引了各种寻求服务式生活选择以满足其独特需求的商务、休闲和全球流动旅客。”

“与此同时，像 One Bangkok 这样的综合区域正变得越来越有吸引力，因为它们在同一个生态系统内汇集了工作场所、酒店、零售、餐饮、文化、娱乐和绿色空间。”

Fraser Suites Reserve 曼谷的“House of Rejuvenation”提供红光疗法、加压疗法和干式漂浮疗法。 图片来源：辉盛国际

领导层交接

Fraser Suites Reserve 的推出正值辉盛国际为领导层交接做准备之际，其首席执行官 Eu Chin Fen 将于2027年1月1日卸任。

Chew 将在继续担任首席运营官的同时领导住宿业务，并向在新加坡上市的星狮地产集团首席执行官 Panote Sirivadhanabhakdi 汇报。

该首席运营官指出，此次重组更清晰地区分了运营平台和投资平台，但对他现有的职责几乎没有带来改变。

他补充说，运营平台将继续通过第三方管理协议专注于轻资产增长，而投资业务将专注于资本合作。

“我们仍然致力于发展这个平台，为任何希望体验保费、高档生活体验的客人服务。从商业角度来看，我的目标是将该平台提升到更高的盈利水平。”