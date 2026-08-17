三巴旺永久地契公寓集体出售，要价1.3亿新元

业主有望获得210万至1470万新元

【新加坡】位于三巴旺路33号的永久地契住宅地段鸿亨花园（Hong Heng Garden），已推出市场进行集体出售，保留价为1.3亿新元。

营销代理 Realion Group 旗下的 ETC 于周一（8月17日）表示，该价格相当于土地价格为容积率每平方英尺1128新元。这包括7%的额外总建筑楼面（GFA）以及约1800万新元的土地增值费。

鸿亨花园于1987年竣工，包含27个住宅单位和位于一楼的四个零售单位。根据市区重建局（URA）2025年发展总蓝图，这块占地8万7545平方英尺的地段被划为住宅用途。

该地段的总容积率为1.4，预计总建筑楼面约为12万2563平方英尺。

以平均单位面积85平方米计算，该地块预计可建造多达133个新的私人住宅单位。

根据单位面积大小，业主有望获得210万至1470万新元不等的收益。

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ETC投资咨询部主管 Swee Shou Fern 表示，鉴于自住业主和提升型买家对郊区住宅的需求强劲且健康，该项目此时推出“恰逢其时”。

附近的Springleaf Residence项目在2025年8月的首发周末，以平均每平方英尺2175新元的价格售出了其941个单位中的92%。

Swee 补充道：“与此同时，新加坡面积适中的永久地契重建地段仍然稀缺，这使得三巴旺路33号对于寻求补充土地储备的开发商而言，是一个难得的收购机会。”

鸿亨花园业主的此次集体出售尝试，正值新加坡集体出售制度近期迎来一系列变革之际。

这包括降低启动集体出售流程所需的同意门槛。对于楼龄超过60年的项目，门槛可低至65%。楼龄在40至59年之间的项目，则需要至少70%的业主同意才能进行，低于目前80%的要求。

此外，也增加了保障措施，以确保不同意的业主不会受到压力，例如大幅缩短征集签名的时间窗口，以及在出售失败后延长限制期。

今年7月，大型集体出售重建项目的建设和销售期限也获得延长。对于可提供至少700个新住宅单位的项目，期限为六年；对于可提供至少1400个新住宅单位的项目，期限为七年。

中止转让的申请数据显示，过去十年间，鸿亨花园仅有六笔住宅交易。最近一笔交易发生在2022年9月，一个2067平方英尺的单位以180万新元成交，即每平方英尺856新元。

在汤申路上段和春叶（Springleaf）地区，不包括执行共管公寓在内的新非有地私宅今年迄今的中位价格为每平方英尺2356新元。转售交易的中位价为每平方英尺1499新元，楼花转售的中位价则为每平方英尺2413新元。