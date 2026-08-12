为翻新LaunchPad，裕廊集团拟统一纬壹科技城地块分区规划

拟议修正案将把这些地块统一划为商业园用途。

翻新后的纬壹科技城LaunchPad效果图。 插图：裕廊集团

【新加坡】作为翻新纬壹科技城LaunchPad计划的一部分，位于亚逸拉惹弯（Ayer Rajah Crescent）目前被规划为多种用途的地块，将被统一划为单一的商业园用途。

根据拟议变更，这片占地9.82公顷（约等于14个足球场）的土地，总容积率（GPR）将统一设定为2.5。

市区重建局（URA）的2025年发展总蓝图拟议修正案显示，一块指定用于道路的地块也将被改为住宅用途，并在第一层设有商业空间，惟这仍有待详细规划。

该局表示，拟议的修正案旨在为更新后的LaunchPad总蓝图下的新举措提供便利，其中包括在该区域内开发Kampong AI。

目前，该地区的大部分地块被划为商业园用途，但未指定总容积率。少数较小的地块被设为商业园，总容积率分别为5.0和4.0，而其他地块则被指定为“白色”地段和道路用途。

“白色”地段是指可用于商业、酒店、住宅、体育和休闲等综合发展的空间。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

裕廊集团（JTC Corporation）的一位发言人于周三（8月12日）表示，目前整个LaunchPad的总体总容积率略高于1.0。

该发言人表示，市区重建局的拟议修正案将首次把整个LaunchPad统一划为单一的商业园用途，并将总容积率统一设定为2.5，这大约使其潜在可允许楼面面积增加一倍，并“有意义地集约化”整个区域的土地利用。

该发言人补充说，统一的分区规划也将使裕廊集团能够将LaunchPad翻新为一个综合开发项目，并“加强初创企业生态系统”。

这包括对两座现有的多层式工厂进行适应性改造，以用于Kampong AI即将建成的人工智能中心，该中心预计将于2028年完工。

Kampong AI是今年早些时候宣布的一个项目，计划在新加坡打造一个专注于人工智能的初创企业社区。

今年7月，裕廊集团为Kampong AI办公楼的设计和建造启动了招标。另一项关于住宿楼的招标将于晚些时候启动，该住宿楼将提供超过200个住宅单位。

更广泛的LaunchPad区域的规划还包括新的活动空间、体育设施、交流区以及更多的餐饮选择。