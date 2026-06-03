2026年下半年政府售地正选名单将提供4745个私人住宅单位，包括一幅裕廊湖区白色地块

市镇厅连路地块将于7月推出招标，以推进裕廊湖区的发展

国家发展部于周三发布了2026年下半年私人住宅、商业和酒店地段的政府售地计划。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】国家发展部（MND）将在今年下半年通过正选名单推出可供建造约4745个私人住宅单位的土地。

这比上半年的4575个单位土地供应量高出3.7%。这两个数字都包括执行共管公寓（EC）单位。

国家发展部于周三（6月3日）表示，政府将在2026年下半年继续维持正选名单上私人住宅土地的高供应量，以“满足私人住房的强劲需求，并保持房地产市场的稳定和可持续发展”。

政府还将继续推进在裕廊湖区发展大型商业区的计划。今年7月，政府将推出一幅之前列于备售名单的白色地块供出售。

随着这幅市镇厅连路白色地块从上半年备售名单转入正选名单，意味着它将按计划推出销售，无论市场需求如何。相比之下，备售名单上的地块只有在有发展商表示有兴趣，并承诺出价达到政府可接受的最低价格时，才会被触发销售。

裕廊湖区即将展开的发展项目。图中白色框内的市镇厅连路地块将于2026年7月在2026年下半年政府售地正选名单下推出招标。 插图：市区重建局

国家发展部长 Chee Hong Tat 周三（6月3日）上午在Facebook发帖表示，政府正“积极推进将裕廊湖区（JLD）发展成新加坡市中心以外最大的综合用途商业区的计划，这是我们去中心化策略的一部分”。

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市镇厅连路白色地块可提供约18万6000平方米（sq m）的总建筑楼面（GFA），其中包括至少4万平方米的办公空间、最多1200个私人住宅单位，以及4万4000平方米用于零售、酒店、服务式公寓和社区等辅助用途。

在当局为冷却公私混合住房市场的炽热需求而收紧执行共管公寓购房计划限制之后，国家发展部的下半年政府售地（GLS）计划也包括了更多执行共管公寓单位的土地供应。

在下半年的计划中，位于裕廊东1道的一个项目地块将被释出，可供建造约735个执行共管公寓单位，多于2026年上半年政府售地计划中的635个单位。

尽管如此，PropNex指出，今年全年正选名单上的政府售地地块可发展的执行共管公寓单位总数为1370个，比2025年售出地块所能提供的1970个单位减少了30%。该公司补充说，削减供应可能是为了考虑到上个月宣布的执行共管公寓降温措施。

PropNex首席执行官 Kelvin Fong 表示：“审慎的执行共管公寓供应量可能表明目前处于一个过渡阶段，政府正在评估发展商和潜在买家对5月8日推出的新执行共管公寓措施的反应，之后再调整未来的执行共管公寓土地供应，以确保供应与基本需求保持一致。”

执行共管公寓是一种公私混合住房，附带初步买家资格和转售限制等条件，这些限制在项目竣工15年后将完全解除。

Huttons Asia数据分析高级总监 Lee Sze Teck 认为，正选名单上私人住房开发土地供应的增加，可能是由于过去五个月发展商在政府售地招标中的高参与率以及私人住宅项目的高售罄率。

PropNex的 Fong 也指出，发展商在2026年第一季度售出了2013个新私人住宅（不包括执行共管公寓）和1168个新执行共管公寓单位，延续了2025年的强劲销售势头。

Huttons Asia数据分析高级总监 Lee Sze Teck 认为，正选名单上私人住房开发土地供应的增加，可能是由于过去五个月发展商在政府售地招标中的高参与率以及私人住宅项目的高售罄率。

PropNex的 Fong 也指出，发展商在2026年第一季度售出了2013个新私人住宅（不包括执行共管公寓）和1168个新执行共管公寓单位，延续了2025年的强劲销售势头。

国家发展部表示，2026年全年的政府售地正选名单供应量将达到9320个单位，比过去10年正选名单的年均供应量高出50%以上。

国家发展部正在略微减少备售名单上的供应。备售名单上的地块只有在发展商成功申请或市场兴趣充足时才会推出销售。

下半年，备售名单将提供可建造约4455个私人住宅的土地，但不包括执行共管公寓供应。这低于上半年备售名单的供应量，当时政府提供了可建造约4610个私人住宅的土地，其中没有执行共管公寓单位。

关于裕廊湖区的熟悉课题

在评论即将推出的裕廊湖区市镇厅连路地块时，CBRE新加坡及东南亚研究部主管 Tricia Song 表示：“这次招标将考验发展商对中央商业区以外大型办公楼项目的兴趣。虽然2026年前四个月办公楼领域的投资活动活跃，但主要集中在中央商业区的黄金办公资产。”

同样，Knight Frank新加坡研究部主管 Leonard Tay 表示：“对于像裕廊东这样的地段，一个具有前瞻性的折扣办公租金，或许能成为催生合理地价的催化剂，并足以在项目投入运营时吸引更多办公用户迁往新加坡西部，使中央区以外的去中心化办公地点成为潮流。”

“但在此之前，政府需要能够接受一个合理的地价和相应的土地标价，该价格应考虑到未来去中心化地点的租金折扣，这样才能让习惯了中央商业区地点的商业公司有理由向西迁移。”

新地块位于何处

正选名单上的九幅地块中有七幅是新地块。其中包括位于乌节林荫道和Tomlinson Road交界处的一幅地块，可建造约110个私人住宅。其他新地块位于荷兰平原、Berlayar Close、丹戎禺通道、东海岸路、De Souza Avenue（与Jalan Jurong Kechil交界处），此外还有一幅裕廊东的执行共管公寓地块。

在备售名单中，13幅地块中有三幅是新地块。

其中一幅是位于Dunearn Road和Plymouth Avenue交界处的Raffles Town Club现址；该地块现有的30年地契将于10月到期。该地块位置优越，位于新加坡女子学校（小学部）对面。另外两幅新地块位于实龙岗北景（靠近Kensington Park地区）和Chuan Grove。

国家发展部表示，总体而言，2026年下半年计划中的九幅正选名单地块和13幅备售名单地块预计可提供9200个私人住宅单位（包括执行共管公寓）、18万8100平方米总建筑楼面的商业空间和970间酒店客房。

相比之下，上半年正选名单和备售名单上的地块可提供9185个私人住宅单位（包括执行共管公寓）、20万9150平方米总建筑楼面的商业空间和970间酒店客房。

该部门指出，随着2026年下半年正选名单注入新供应，私人住房（包括执行共管公寓单位）的总潜在供应量将从目前的5万7000个单位增加到约6万1000个单位。其中包括约3万2000个单位的库存，可在未来两年左右的时间内出售。

该部门补充说：“这些供应将来自地理分布广泛的地块，支持传统私人住宅单位和长住服务式公寓的开发，以满足自住业主和租赁住房市场的需求。”