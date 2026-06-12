奢侈品零售业大举扩张，新加坡乌节路能否跟上步伐？

顶级奢侈品牌依旧看好新加坡，但游客吸引力更强、房地产空间更充裕的竞争对手城市正吸引着更大规模的门店和更多投资。

【新加坡】尽管乌节路依然是新加坡首选的奢侈品购物区，也是全球顶级时尚品牌的旗舰店所在地，但各大品牌正日益规划开设更大规模的门店和推出体验式概念，而这些在土地稀缺的新加坡难以实现。

根据 Savills 发布的《2026年全球奢侈品展望》报告，新加坡在2025年全球新增奢侈品门店数量排名中位列第十，较前一年的第六名有所下降。Savills 表示，这反映了租户需求与满足该需求的黄金零售空间供应情况的综合结果。

Savills 的“全球顶级城市”排名旨在衡量奢侈品牌的市场扩张活动，这些品牌的战略聚焦于“在全球奢侈品网络中兼具规模、财富深度和长期战略重要性的城市”。

在最新排名中，新加坡落后于其他亚洲奢侈品购物中心：北京排名第二，曼谷第四，东京第七，上海第八，香港第九。

纽约去年新增奢侈品门店数量增幅最大，在 Savills 排名中位居榜首。世界顶级旅游目的地城市——巴黎、米兰、伦敦，以及另外两个高净值人士聚集地洛杉矶和迈阿密，占据了前十名的其余席位。

Savills Singapore 零售与生活服务产业群执行董事 Sulian Tan-Wijaya 表示：“在亚洲，像东京和上海这样的城市比新加坡大得多，人口和市场规模也大得多。这两个城市的空间可得性和人口规模，自然能支持更大规模的奢侈品零售版图。”

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她补充说，新加坡的空间限制使其难以容纳类似 Louis Vuitton 在上海的船形概念店，以及曼谷的 LV 酒店主题快闪店、Dior Gold House 和 Cafe Dior 等大型体验式活动。

精品零售咨询与房地产公司 Catbird Singapore 的首席执行官 Ethan Hsu 表示：“即便有可用土地，将整块地皮专门用于单一品牌而非建设一个收益最大化的购物中心，其机会成本也超出了街上大多数机构资产所有者所能承受的范围。”

Hsu 表示，尽管如此，在新加坡日益增长的高净值人口的支持下，对于爱马仕和香奈儿等大型奢侈品牌而言，新加坡仍然是一个重要市场。

根据莱坊（Knight Frank）4月份发布的《财富报告》，新加坡的超高净值人士数量从2021年的4,642人增至2026年的7,171人，增幅为54.5%。

他补充说，但中端和轻奢品牌正日益将资本部署到其他地区，包括曼谷、胡志明市、雅加达、中国二线城市和中东。对这些品牌而言，新加坡已成为一个“维护型市场”，零售商的重点是翻新现有门店，而不是开设新的旗舰店。

乌节路对决滨海湾金沙

CBRE 零售部主管 Joan Chen 表示，在新加坡，奢侈品零售业不再仅仅集中在乌节路，滨海湾金沙购物商城（The Shoppes at Marina Bay Sands）等目的地也吸引着购物者。

“这些地方通过多样化的目的地购物选择，为本地居民和游客提供了差异化且丰富多样的购物体验，能够迎合不断变化的消费者品味。”

Tan-Wijaya 指出，滨海湾金沙和乌节路在新加坡的零售格局中扮演着不同的角色。

她表示，滨海湾金沙将众多奢侈品牌汇集一处，使其成为对富裕游客和高净值人士（HNW individuals）极具吸引力的目的地；而乌节路则提供了更广泛的品牌组合，从 Louis Vuitton、Van Cleef & Arpels 到 Zara、Uniqlo 和 Nike，涵盖奢侈、高端和大众市场品牌，分布在步行可达的多个购物中心内。

Hsu 表示，尽管乌节路因邻近富裕住宅区而受益，但其长期挑战将是，随着更多高净值移民选择在滨海湾周围居住，如何留住本地的奢侈品消费。

他说：“如果这种情况发生，乌节路在已经让出的游客份额外，还将失去那部分虽不张扬但价值可观的奢侈品消费额。”

“这是未来五年值得关注的动态，也是乌节路焕新工程不仅关乎客流量，更关乎将该区域根植于真正在新加坡生活的人们的生活之中的原因之一。”

更多体验式零售

奢侈品牌也在适应不断变化的消费者偏好。

根据 Savills 的数据，尽管新加坡对一些高净值人士（HNWI）仍有吸引力，但在美国高净值人士中，新加坡排名第五，在德国高净值人士中排名第四，并且未能进入中国、英国和意大利受访者偏好的五大奢侈品购物目的地之列。

Tan-Wijaya 表示，如今的超级富豪在旅行体验、健康和长寿疗养，以及收藏艺术品、葡萄酒和威士忌方面的花费更多。

她补充说，东京和上海等大城市因其更大的市场和更充足的独立店址，能更好地支持体验式奢侈品概念。

相比之下，乌节路的奢侈品牌则位于 Ngee Ann City、Paragon 和 Ion Orchard 等大型购物中心内。

Hsu 说：“这一点很重要，因为全球奢侈品行业正朝着相反的方向发展。过去十年最具雄心的旗舰店模式都是由品牌完全掌控创意的独立建筑。”

Savills 指出，70%的奢侈品行业领导者认为体验式奢侈品是2026年的决定性趋势，其次是注重健康的奢侈品。品牌正越来越多地投资于更大、更具沉浸感的门店、综合餐饮概念以及为重要客户扩展的私人环境。

例如，LV 在上海的邮轮形装置 St Louis 融合了展览、酒店服务和零售——直接呼应了“旅行和独特体验日益增长的情感吸引力”。

Hsu 也观察到，品牌越来越注重客户关系维护、私人沙龙、基于酒店的体验以及预约制模式。

“结果是，奢侈品牌在新加坡的投资是真实存在的，但越来越少的投资发生在公众视野所及的街面上，这直接导致了人们认为乌节路并未变得更激动人心的看法。”

Hsu 表示，尽管如此，新加坡作为奢侈品目的地仍保留着重要优势，包括安全、基础设施、财富转移的便利性以及一个服务于高净值人士的成熟生态系统。

但他警告说，在高端市场，这些优势已成为基本门槛。

“乌节路可以继续容纳非常出色的购物中心模式旗舰店，顶级品牌也会继续入驻，因为新加坡是一个不容忽视的重要市场。

“但它将难以承载最具雄心的下一代概念，除非业主愿意重新开发和构想其部分资产组合，并且市区重建局（URA）愿意支持对该区域老旧和小型资产进行更具创意的再利用。”