融资环境收紧，2026年上半年银行强制拍卖房源数量创六年新高

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分析师预计下半年拍卖活动将保持韧性，尤其是在住宅和工业领域

一位分析师表示，住宅拍卖需求主要由寻求更大面积家庭住宅的改善型买家和着眼于未来资本收入的投资者所驱动。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】ETC周一（7月27日）发布的一份报告显示，在融资环境收紧的背景下，新加坡房地产拍卖市场上的银行强制拍卖房源数量在2026年上半年攀升至近七年来的最高水平。

ETC的数据显示，今年上半年共有216个银行强制拍卖房源，这是自2019年下半年录得321个以来的最高水平。2026年上半年的总数比前六个月的165个增加了31%，比2025年上半年的168个增加了29%。

在2026年上半年的292个拍卖房源中，银行强制拍卖房源占了近四分之三，高于2025年下半年约三分之二的比例。

ETC拍卖与销售主管Joy Tan表示：“今年上半年银行强制拍卖房源比例上升，反映出当前宏观环境下融资条件正在收紧。”

另一家主要拍卖行Knight Frank同样报告银行强制拍卖房源数量有所增加，其在2026年第二季度录得109个此类房源，比上一季度高出5.8%。

Knight Frank拍卖与销售主管Tan Tee Khoon表示：“这已是银行强制拍卖房源数量连续第二个季度超过100个，这是自2021年第一季度（当时在疫情期间录得117个）以来从未见过的水平。”

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“这可能是一个信号，表明随着财务压力的增加，银行和贷款机构正开始对不良抵押贷款采取行动。”

Knight Frank第二季度的银行强制拍卖房源包括53个住宅物业、42个工业资产、8个零售店面和6个办公单位。

根据ETC的数据，2026年上半年业主自行出售房源总数为53个，较前六个月下降20.9%，同比下降38.4%。这也创下了自2016年（当时录得191个）以来的最低水平。

Joy Tan将业主自行出售房源的减少归因于健康的转售市场，这使得借款人能够在房产被银行强制拍卖前，先在公开市场上将其脱手。

ETC表示，其他类型的拍卖房源——包括遗产、信托、共管公寓管理公司（MCST）、清盘人、接管人、法警和司法执行官的出售——在2026年上半年为23个，较前六个月下降17.9%。但该机构指出，这一数字同比增加了53.3%。

Knight Frank在2026年第二季度共录得157个拍卖房源，标志着自2025年第二季度以来连续第五个季度的增长。其中，109个为银行强制拍卖房源，32个为业主自行出售房源，16个为其他类型房源。

另外，ETC的数据显示，2026年上半年拍卖房源总数为292个，按半年计增长了12%，同比增长了9%。

Joy Tan表示：“重要的是将市场视为一个完整的生态系统，而不是孤立地看待任何一个细分市场。虽然银行强制拍卖房源的增加是由融资条件收紧所驱动，但我们也必须结合业主自行出售的活动来评估这一情况。”

“总的来说，这些趋势反映出市场仍然具有选择性，而并非陷入困境的信号。”

Knight Frank的Tan指出，在第二季度通过拍卖售出的九处房产中，近一半是其他类型的房源：两宗为MCST出售，一宗为法警出售，一宗为司法执行官出售。

ETC的Tan表示，住宅和工业物业继续在银行强制拍卖房源中占最大比例，这也反映了整体拍卖市场的趋势。

ETC的数据显示，住宅物业仍然是最大的类别，共有144个房源，占总数的49.3%。

工业物业以87个房源紧随其后，占比29.8%，高于2025年下半年的58个和2025年上半年的61个。

工业房源的增加主要由B1和B2分层地契工厂单位所推动，其中大部分单位的剩余租期已不足30年。

零售物业占46个房源，即总数的15.8%，延续了自2025年下半年（52个）和2025年上半年（63个）以来的下降趋势。ETC将此下降归因于“健康的入住率、紧张的供应以及新入市者对空置单位的快速吸纳”。

ETC表示，2026年上半年的拍卖销售总额达到2770万新元，共有13处房产成交，主要集中在住宅和工业领域。

其中值得关注的交易包括：位于Carisbrooke Grove的一栋排屋以520万新元成交；位于芽笼（Geylang）的一栋单层中间排屋以350万新元成交；以及位于巴耶利峇乌美工业园（Paya Ubi Industrial Park）的一间带地下室的两层分层地契工厂以185万新元售出。

ETC的Tan表示：“与整体转售市场类似，住宅拍卖需求主要由寻求更大面积家庭住宅的改善型买家和着眼于未来资本收入的投资者所驱动。”

“在工业领域，物流和仓储业务的持续需求，加上投资者对投资组合多元化和可观收益率的兴趣，继续为销售提供支撑。”

她补充说，这“还得益于有限的工业用地供应，以及与住宅物业相比更少的监管限制”。

分析师预计，2026年下半年的拍卖活动将保持韧性，尤其是在住宅和工业领域。

Knight Frank的Tan表示：“尽管在经济不确定性和地缘政治紧张的背景下，整体市场状况已变得更具选择性，但价值驱动的需求依然明显，尤其体现在那些寻求入门价格吸引人、具备重建潜力或可立即使用资产的买家身上。”

他指出，年轻买家在住宅拍卖市场表现活跃，他们正在寻求价格具有竞争力的房屋或换房升级的机会。

ETC的Tan预计，2026年下半年的拍卖销售总额将“保持温和而稳定的步伐”。