乌节路地段、裕廊东执行共管公寓及莱佛士城俱乐部地段等10幅新宅地纳入下半年政府售地计划

这些地块总计可提供约4575个新私人住宅单位

乌节大道地段预计可提供约110个新私人住宅单位。 制图：HO YAN HAO，《商业时报》

乌节大道地段预计可提供约110个新私人住宅单位。 制图：HO YAN HAO，《商业时报》

乌节大道地段预计可提供约110个新私人住宅单位。 制图：HO YAN HAO，《商业时报》

[新加坡] 在2026年下半年的政府售地（GLS）计划下，将推出十幅新的住宅地段，其中位于乌节大道、丹戎禺和裕廊东的地段预计将引起市场兴趣。

在正选名单上的七幅新地段中，有两幅位于乌节路和荷兰坪的​​核心中区（CCR）地块，以及三幅位于计划兴建新住宅区的其余的中区（RCR）地块。

在中央区以外（OCR）的郊区，将推出两幅新地段：一幅位于东海岸路，用于小型低层项目；另一幅位于裕廊东，用于兴建一个拥有735个单位的大型执行共管公寓（EC）。

与此同时，备售名单上包括一幅位于普利茅斯道／杜尼安路的​​地段，目前由莱佛士城俱乐部占用。

PropNex研究与内容主管Wong Siew Ying指出，正选名单上的大部分地段都位于过去两年内售出的政府售地地块附近或旁边。

她说，这种集中布局可能有两个目的：“在新兴社区建立关键规模”，同时“通过降低发展商可能为地块附加的稀缺性保费来（缓和）土地竞标行为”。

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正选名单还包括两幅从之前备售名单转入的住宅地块：一幅是自2024年以来一直在备售名单上的滨海花园巷地段，另一幅是大型的市镇厅连路（Town Hall Link）白色地块，该地块将启动裕廊湖区的发展。

在新推出的地段中，乌节大道地段预计将吸引浓厚兴趣。

该地段占地0.34公顷，毗邻拥有99年租赁地契的Cuscaden Residences公寓，距离乌节大道地铁站仅一箭之遥。该地段的总容积率为2.8，预计可提供约110个新私人住宅单位。

招标预计将于八月启动。

Huttons Asia数据分析高级总监Lee Sze Teck指出，该地段可能是乌节大道沿线最后几幅可供开发的地块之一。

Knight Frank研究部主管Leonard Tay表示，虽然该地段略微偏离乌节路的主要零售带，但步行即可到达购物区及其设施。因此，它为发展商提供了一个机会，可以打造一个兼具交通便利性和更高私密性的项目。

ERA Singapore首席执行官Marcus Chu补充说，附近在之前乌节大道政府售地地段上开发的Upperhouse at Orchard Boulevard项目销售表现“稳健”，这也可能增强发展商对该地区的信心。

自2025年7月推出以来，该项目已售出近80%的单位，中位数价格为每平方英尺3317新元。

鉴于市场对黄金地段核心中区（CCR）项目的持续需求，Huttons的Lee预计新的乌节大道地段将吸引多达八个竞标者，最高出价可能达到容积率每平方英尺1700新元。

另一幅待售的核心中区（CCR）地段位于荷兰坪，可提供多达610个住宅单位，并需划出至少700平方米（sq m）用于建设托儿中心。

Realion Group首席研究兼策略师Christine Sun指出，这幅占地3.42公顷的地块是新的荷兰坪住宅区将推出的八幅住宅地段中的第三幅。

前两幅政府售地地块——Holland Link和Holland Plain——均由Sim Lian Group中标，成交价分别为容积率每平方英尺1432新元和1491新元。

黄金地段以外

在市区边缘地带，下半年政府售地计划下将推出三幅新地段：分别位于德苏萨道、丹戎禺闭路和柏莱雅闭路。

鉴于这些地区新的私人住宅项目供应有限，观察家预计丹戎禺闭路和柏莱雅闭路的地块将受到发展商的密切关注。

ERA的Chu特别指出，可提供约505个新住宅单位的丹戎禺闭路地块，将是近三十年来丹戎禺路沿线推出的第二幅住宅政府售地地块。

他说，市场情绪可能会受到此前招标的丹戎禺政府售地地块所带来的势头支撑。

该地块在二月份吸引了五名竞标者，并以容积率每平方英尺1455新元的价格，创下市区边缘纯住宅地段的土地价格新纪录。

Chu说：“然而，由于这幅（1.23公顷）地段可能涉及庞大的固定金额，发展商或需组成财团，竞标可能会比较谨慎。”

下半年政府售地计划中唯一可用的执行共管公寓地块位于裕廊东1道。该地块占地1.49公顷，总容积率为五，可容纳约735个住宅单位。其中至少750平方米将预留给托儿中心。

SRI研究与数据分析主管Mohan Sandrasegeran指出，这将是自1996年附近的Westmere EC项目推出以来，该地区首个执行共管公寓地块。

他说：“鉴于裕廊东正转型为主要的商业和交通枢纽，加上其广泛的零售、就业和交通连接选择，预计该地段将吸引买家的积极兴趣。”

Knight Frank的Tay补充说，该地段位于一个“成熟且人口稠密的社区”内，周围是已建成的公共组屋。

他说，这为该地区的组屋提升者和自住业主提供了“现成的需求客源”，而非由投资者驱动的买家。

Huttons的Lee表示，尽管最近为给市场降温而调整了执行共管公寓政策，但预计在12月招标时，出价仍可能高达容积率每平方英尺750新元。

与此同时，备售名单上的普利茅斯道／杜尼安路地段土地面积为1.14公顷，总容积率为2.1。预计可提供250个住宅单位，以及最多2500平方米的零售空间。

在莱佛士城俱乐部的租约到期后，该地段将于10月开放申请。但Lee认为，鉴于正选名单上已有大量地块可供选择，备售名单地段被启动的可能性很低。

正选名单地段无论市场需求如何都会推出，而备售名单上的地段则需要有发展商提出可接受的报价后才会启动招标。

总体而言，正选名单和备售名单上的10幅新地段将提供约4575个新私人住宅单位。