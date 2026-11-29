律师表示，信托结构必须反映真实的所​​有权和意图

观察人士指出，信托对于遗产和财富规划仍然有用，法院的裁决不一定会削弱人们对使用此类机制的信心。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

[新加坡] 律师表示，新加坡法院最近一项涉及陷入困境的商业大亨 Peter Kwee 的裁决，明确划分了合法家族财富规划与利用信托隐藏资产之间的界限，并可能促使人们对一些现有安排进行更仔细的审查。

律师们称，在这项具里程碑意义的裁决中，目的和意图成为焦点，其重要性超过了持有财产的信托中的控制权和所有权问题。设立信托的意图是为了向债权人隐藏资产，还是为了避税，抑或是为了获得特定的税收优惠，可能很快会受到更严格的审查。

Kwee 的争议围绕着 Peter Kwee 在1995年至2000年间收购的五处位于新加坡、加拿大和澳大利亚的房产，这些房产均登记在其女儿 Karen Kwee 的个人名下。

2022年5月，两家贷款机构向 Karen Kwee 发出法定偿债要求书后，这些资产的所有权受到质疑。同年10月，她被宣判破产。Karen Kwee 和她的前夫 Daniel Ou 未能偿还他们在2020年2月向贷款机构借入的410万新元贷款。

Peter Kwee 随后试图索取这些房产，但于2025年3月被高等法庭驳回，当时高等法庭认定这些房产是赠予其女儿的礼物。

这位自身也卷入多起法律纠纷的商人随后对该裁决提出上诉，但上诉庭在今年11月驳回了上诉。上诉庭表示，该信托的设立是为了向债权人隐藏其资产，因此是“无效且不可执行的”。

尽管上诉庭认定，根据共同意图推定信托，Peter Kwee 保留了这些房产的全部实益权益，从而推翻了早前初审裁定这些房产属于 Karen Kwee 的判决。

年长的 Kwee 告诉法庭，他与家人有“挂名协议”，即房产登记在家人名下，而他保留实益所有权并继续管理这些房产。

所呈证据显示，Peter Kwee 挑选了房产，洽谈了抵押贷款并处理了再融资事宜，而 Karen Kwee 通常是按照他的指示签署文件，并未对购房做出重大财务贡献。

划清界限

BR Law Corp 创始人兼高级董事 Foo Soon Yien 表示，该裁决的意义在于区分了信托的存在与信托是否可以执行。

她指出：“Kwee 先生在第一个问题上成功了，但在第二个问题上失败了。”她形容这项裁决是新加坡首个明确的判例，即受益人为向债权人隐藏资产而设立的信托，因违反公共政策属于既定的非法类别，因而无效且不可执行。

Foo 表示，这一区分很重要，因为该判决并未仅仅因为法定所有权与实益所有权分离而使家族信托、代持安排或涉及保留权力的信托无效。

Withers KhattarWong 律师事务所争议解决部门的特别顾问 Thaddeus Oh 表示，对信托资产的重大控制权可能与确定实益所有权有关，“但其本身并非决定性因素”。

“一个信托可以是真实的，而非虚假的，但仍可能因其非法目的而无法执行。”

Dentons Rodyk 的高级合伙人 Edmund Leow 指出，信托具有保护资产免受未来债权人索偿的效果，这一事实本身并不使其不合法。然而，此类安排仍受旨在损害债权人利益的交易相关法律的约束。

他补充说，为真正的财富保值、继承规划或家族财富管理而设立的信托通常是允许的。

“合法资产保护与不正当使用信托隐藏资产之间的界限，主要在于信托安排背后的目的和意图。”

有何影响？

Leow 指出，父母可能会继续对由子女实益拥有的资产行使重大控制权，尤其是在资产价值高昂或结构复杂，而子女缺乏独立管理经验的情况下。

该裁决对于涉及以子女名义持有房产以进行税务规划的信托结构也具有重要意义。

Leow 说，这类安排不一定不合法，但如果其目的似乎是“掩盖父母对房产的持续实益所有权，或获取本不可得的税收优惠”，则可能引起更密切的审查。

2023年，政府加大力度为房地产市场降温，将以信托方式购买的住宅房产的额外买方印花税（ABSD）从35%大幅提高至65%。而在一年前，政府刚对信托转让征收35%的ABSD税率，以堵住个人以子女名义购买房产的漏洞。

BR Law 此前在9月份曾告诉《商业时报》，在2023年当局将外国人的ABSD税率提高一倍至60%后，他们看到中国籍人士通过信托结构购房的数量有所增加。

虽然通过信托购买的房产需缴纳65%的ABSD，但如果该房产是为可识别的个人受益人以信托方式持有，则部分或全部ABSD可以退还，具体取决于受益人的身份。例如，新加坡（或美国）公民为其名下购买的第一套住房，所支付的ABSD可获得全额退款。

自从中国今年7月收紧对离岸财富的控制，对离岸信托征收20%的所得税以来，BR Law 发现来自中国买家的咨询量有所减少。

在 Peter Kwee 案中，上诉庭还考虑了为规避遗产税而设立的信托本身是否非法并违反公共政策。上诉庭明确地对该问题持开放态度，因为其认定该信托是为了向债权人隐藏资产而设立，这一理由足以驳回 Peter Kwee 的上诉。

上诉庭表示，Peter Kwee 的信托是为向债权人隐藏资产而设立，因此是“无效且不可执行的”。 照片：海峡时报

新加坡 Forvis Mazars 的合伙人兼税务主管 Gene Kwee 表示，尽管如此，信托对于代际财富规划仍然很有用。他指出，信托可以提供“所有权的连续性，确定受益人如何以及何时接收资产，并保护年幼或弱势的受益人”。

Forvis Mazars 的合伙人 Chan Xue Pei 表示，对于考虑此类结构的家庭而言，税收不应是主要驱动因素。

她指出：“信托应围绕家庭的长期需求而建立，而不是为了节税。税务效率应遵循合理的结构设计，而非驱动结构设计。”

Chan 补充说，将资产转移到信托中并不会自动使其免税。合法的税务规划涉及利用法律允许的减免政策，而逃税则涉及不诚实行为，例如故意隐瞒真实所有者或歪曲事实以逃避应缴税款。

“一个连贯一致的说法”

在此背景下，Forvis Mazars 的 Kwee 建议，家庭不应仅仅因为这项判决而解除真实的信托。相反，他们应该审查信托的目的、资金来源、实益所有权、控制权以及相关记录。

他说，信托契约书、受托人会议记录、银行记录、资金证明、物业管理记录和税务申报应“讲述一个连贯一致的说法”。

Kennedys 律师事务所的合伙人 Robson Lee 同样告诫人们，不要将上诉庭的裁决视为设立用于遗产和财富规划的善意信托的障碍。

他说：“该判决强调了一项基本原则，即任何以非法目的构建或设计的方案或安排，在法庭上都将不被支持或执行。”

Lee 补充说，问题在于那些纯粹为了“存放”委托人资产并掩盖其真实实益权益而设立的安排。

该判决也可能影响专业受托人和金融机构评估信托安排的方式。BR Law 的 Foo 表示，他们可能会更加重视了解资产的资金来源、谁在行使控制权，以及安排的既定目的是否与各方的行为一致。

关于新加坡作为财富管理中心的声誉，Leow 指出，这项裁决不一定会削弱人们对使用信托的信心。“像 Peter Kwee 案这样的裁决可以被视为加强了该体系的完整性，而不是破坏它。”