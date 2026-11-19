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Kwee其他待售房产包括一栋Gallop Park Road洋房和一栋Mount Elizabeth排屋

这栋Ridley Park洋房的叫价按其27,443平方英尺的永久地契土地面积计算，折合每平方英尺3644新元。 照片：HUTTONS ASIA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 知名商人Peter Kwee位于Ridley Park优质洋房区（GCB Area）的住宅据称正在出售，叫价约1亿新元。

按其约27,443平方英尺（sq ft）的永久地契土地面积计算，这相当于每平方英尺（psf）3644新元。

这处位于第10区的房产登记在Kwee的妻子Catherine Lee名下。

合登亚洲 (Huttons Asia) 在上周发布的一份文告中表示，一栋位于Ridley Park、占地面积如上所述的两层洋房正在通过意向书征集活动出售。然而，文告并未提供任何价格信息或业主信息。

该房地产中介表示，这栋洋房拥有五间带独立卫浴的卧室、一个大花园和游泳池，以及“宽敞的停车位”。

合登亚洲表示，现有洋房可以考虑通过增建和改造工程进行提升。该中介补充道：“有不同建筑构想的买家可以考虑进行全面重建，但这需要获得相关部门的批准。”

市场消息称，Kwee位于Gallop Park Road，即与花拉路（Farrer Road）交界繁忙角落的洋房也在待售。该房产叫价约3200万新元，按其14,833平方英尺的永久地契土地面积计算，折合每平方英尺2157新元。

该地块上有一栋旧式两层楼房，尽管在过去26年里已经过数次翻新。它距离环线上的花拉路地铁站约380米，与南洋小学和圣玛格烈中学（St Margaret’s School (Secondary)）也近在咫尺。

这栋Gallop Park Road洋房由在新加坡注册的Dinastia公司持有，该公司由Kwee全资拥有。

这位出生于万隆、现为新加坡公民的企业家，在21世纪初凭借其公司Group Exklusiv分销多个汽车品牌而声名鹊起。他还将业务扩展到房地产开发以及高尔夫和乡村俱乐部领域。

近年来，Kwee因各种法律纠纷而备受关注，其中包括与The Pines Club俱乐部会员以及Laguna National Golf and Country Club（已更名为Laguna National Golf Resort Club）的纠纷。

周三（11月18日），他试图收回登记在女儿名下的五处房产的上诉被驳回，法庭裁定该信托旨在向债权人隐瞒资产，因此属非法且不可执行。

新加坡39个优质洋房区（GCBA）内的洋房是岛上最负盛名的有地住宅形式。据市场估计，这类房产约有2700处。

优质洋房区内的洋房须遵守严格的规划条件，以维护其专属性和低楼层特征。例如，在优质洋房区内新建洋房的规划标准是，地块面积至少为1400平方米，即15,070平方英尺。

当优质洋房区于1980年被宪报公布时，其中包含了一些面积较小的现有地块。如果要对这些地块进行重建，它们仍须遵守优质洋房区洋房的其他指导原则。例如，这类地块不能再被分割。

通常只有新加坡公民才被允许在优质洋房区购置有地房产。

纳森路资产

Kwee另一处待售的房产是位于伊丽莎白山地段Jalan Elok的一栋中间排屋。这处永久地契房产占地1650平方英尺，据称叫价近700万新元。

Nassim Quattro于2017年竣工，由四套复式公寓组成，总分层地段面积为36,479平方英尺。 照片：ARCADIA CONSULTING

Kwee的儿子Kevin和儿媳Jane拥有一家在新加坡注册的公司De Nassim，该公司开发了Nassim Quattro项目。这是一个位于纳森路49号的三层永久地契开发项目，包含四套复式公寓。

该项目于2017年竣工，至今仍未入住。整个项目的叫价约为2.5亿新元。

据《商业时报》了解，对Nassim Quattro感兴趣的主要是希望共同拥有该项目的大家庭。

这四套公寓的分层地段面积分别为7,384平方英尺、7,556平方英尺、8,536平方英尺和13,003平方英尺，总计36,479平方英尺。按分层地段面积计算，叫价高达每平方英尺6850新元。

该房产位于俄罗斯大使馆旁，占地44,509平方英尺的永久地契地块（包括一条宽阔的车道）。

四套公寓均设有五间带独立卫浴的卧室、一个私人游泳池和一部私人住宅电梯。停车场位于地下室。

所有四项资产（两栋洋房、排屋和Quattro Nassim项目）都存在未偿还的债务。