松涛公寓（Pine Grove）17.8亿新元的集体出售尝试，或可通过选择加入新规获得重启机会

这座位于乌鲁班丹的公寓在现有流程下已获得近70%的同意率

松涛公寓（Pine Grove）的集体出售委员会已告知业主，如果集体出售失败，重大维修和更换工程的成本可能高达1500万至2100万新元。 照片来源：商业时报资料

【新加坡】拥有660个单位的公寓松涛公寓（Pine Grove）正在进行第五次集体出售尝试，而新出台的规定可能为其带来助力。根据新规，其面临的同意门槛将从80%降至70%。

虽然现有集体出售框架将继续适用于已开始收集签名的项目，但对于楼龄达40年及以上且处于过渡阶段的开发项目，可以通过“选择加入”途径，在周二（9月8日）国会讨论的新框架下重启流程。

松涛公寓目前的集体出售协议 (CSA) 将于9月20日到期。

截至8月底，约有67.5%的业主签署了该协议，远低于现行80%的规定门槛，但距离70%仅一步之遥。

律政部长兼内政部第二部长 Edwin Tong 周二在国会上表示，对于楼龄40年及以上且仍在收集签名的开发项目，业主“可以召开业主大会，决定是否终止现有的集体出售协议，并在新框架下重新启动”。

根据过渡性安排，选择加入的开发项目将有七个月的时间从新规生效之日起，达到规定的同意门槛。

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Tong 补充道：“这为集体出售委员会 (CSC) 提供了一个有意义的机会来选择加入新框架，同时也确保了不愿出售的业主不会被迫卷入一个冗长的过程。”

业主们正在权衡维护这个老旧屋苑日益增长的成本。该项目坐落于乌鲁班丹路旁，占地面积达893,219平方英尺。

营销代理ERA估计，若该地块进行重新开发，可建造约2,050个住宅单位，但这需获得有关当局的批准。

其目前的保留价为17.8亿新元，这不包括开发商因重新开发地块而可能需要支付的任何土地增值费。

《商业时报》了解到，集体出售委员会最近告知业主，如果集体出售失败，重大维修和更换工程的预计成本可能在1500万至2100万新元之间，相当于每户约22,000至32,000新元。

估算费用包括：

基础设施（如道路、水管、水箱、扶手和电线）费用：610万至超过900万新元；

建筑内部（如走道、大堂和防火门）费用：220万至超过530万新元；以及

设施和系统（如儿童游泳池、混凝土剥落和排污系统维修）费用：110万至超过160万新元。

自8月起，每月的维修费也从318.28新元上涨至479.60新元，集体出售委员会预计未来每年还会继续上涨。

今年7月，政府宣布，对于拥有至少1,400个单位的“大型”集体出售地块，开发商的开发期限将延长两年，从而将额外买方印花税 (ABSD) 的减免期限延长至七年。

开发商必须在六年内售出至少一半的单位，否则将面临35%的预付ABSD减免部分被追回（并计利息）的风险。

行业观察人士此前向《商业时报》表示，更长的开发期限将使大型集体出售地块重新回到开发商的视线中，但定价仍是最大的障碍。