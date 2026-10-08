百龄麦将于2028年迁出其位于岌巴路的历史性面粉厂
其租赁契约已从原定的2027年4月30日到期日，额外延长九个月至2028年1月31日。
- 这座建于1960年代的建筑群坐落于占地24公顷的港湾区。该区正在进行重新发展，以配合政府发展南部濒水区的愿景。 照片来源：PRIMA
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】新加坡食品公司百龄麦 (Prima) 预计将于2028年，在其位于岌巴路标志性地点的租约到期后，迁出其历史悠久的面粉厂。
这座建于1960年代的建筑群坐落于占地24公顷的港湾区，地段由丰树集团 (Mapletree group) 持有。丰树集团计划对港口区进行综合性整体发展，以配合政府将南部濒水区发展为住宅和商业用途的愿景。
百龄麦位于岌巴路201号的租赁契约已从原定的2027年4月30日到期日，额外延长九个月至2028年1月31日。丰树的一位发言人表示，这次延长租赁契约是应百龄麦的要求批准的。
一份2024年的报告指出，该公司原计划在2026年第四季度至2027年第一季度之间，将其业务迁至裕廊码头。
当被问及是否按早前计划于2028年迁往裕廊，或是在迁出岌巴路地段后有意扩大或缩减其新加坡业务时，百龄麦拒绝置评。
百龄麦是新加坡超市货架上家喻户晓的品牌，由已故商人 Cheng Tsang Man 于1961年创立，他担任执行主席长达37年。百龄麦建造了新加坡第一家面粉厂，并于1969年在当时的新马证券交易所上市。该公司于2023年被其家族私有化。
多年来，其业务不断发展，从生产面粉扩展到制造预拌粉，并于1992年进军烘焙零售业。
1977年，该公司开设了百龄麦塔旋转餐厅 (Prima Tower Revolving Restaurant)，该餐厅建于面粉厂70米高的小麦粮仓顶部，成为本地一个独特的标志性建筑。
这家中餐厅于2020年4月冠病疫情期间关闭，结束了长达43年的经营。
根据其网站信息，百龄麦集团在全球拥有4000名员工，在新加坡、中国、澳大利亚和斯里兰卡设有制造业产业群中心。
2025年，该公司以未披露的价格，将其PrimaDeli烘焙业务出售给餐饮供应商梁苑集团 (Neo Group)。
Prima Food 执行董事 Tony Loke 当时表示，集团“适时退出下游产业”，百龄麦将专注于进一步发展其上游的面粉加工业务，以更好地服务本地的面粉相关产业。
历史文化资产
岌巴路201号是一处独特的开发项目，包括仓库、筒仓、面粉厂和办公楼，总建筑面积超过4万平方米。
该地段于2005年由丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, 简称MLT) 以2650万新元的估值，从其发起人丰树投资 (Mapletree Investments) 手中收购。当时，作为唯一租户的百龄麦，其始于1989年的30年租约已过半。该租约后来从2019年起又延长了八年。
一份认购期权协议赋予了作为发起人的丰树投资一项权利，即可以从丰树物流信托手中回购该地段以进行重新开发。
该地段的土地租约为99年，从1997年算起。
在回应《商业时报》(BT) 的询问时，丰树投资的发言人表示，该集团正在“为该物业的未来探索各种方案，作为南部濒水区更广泛复兴计划的一部分”。
“这些方案包括进行保育研究，以评估适应性再利用的机会，”该发言人补充道。
丰树提到了其在附近的圣占姆士发电厂 (St James Power Station) 的适应性再利用项目，该项目在2022年市区重建局 (URA) 的建筑遗产奖中荣获了保育与创新奖（卓越奖）。
该建筑群于2018年至2021年间进行了修复，在保留其历史文化特色的同时，满足现代租户的需求。关键的历史特征和海事文物得以保留，包括标志性的砖砌外墙、烟囱、钢结构和窗户，并通过加建楼板创造了额外的办公空间。
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