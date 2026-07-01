第二季预估数据：私人住宅价格微升0.5%，组屋转售价格再跌0.3%

有地住宅和核心中区领涨高端市场，涨幅约2%，其他地区价格则普遍下跌

【新加坡】第二季度，高端房地产价格的上涨支撑了私人住宅市场，而所有其他领域的房价以及公共住房的转售价格均出现下跌。

周三（7月1日）发布的政府预估数据显示，2026年第二季度私人住宅价格上涨了0.5%，而公共住房转售价格则进一步微跌0.3%。

尽管整体私人产业价格指数持续上涨，但增速低于其在第一季度0.9%的增幅，且各领域的走势明显不均衡。

第二季度有地住宅价格跃升2.6%，与此形成对比的是，非有地住宅领域的价格下滑了0.1%。

从各地区来看，差异更为显著：核心中区（CCR）的公寓价格上涨了2%，而其余的中区（RCR）或城市边缘地区的价格则下跌了1.4%。在中央区以外（OCR），郊区公寓价格也下滑了0.2%。

Realion Group首席研究员兼策略师Christine Sun指出，总体而言，2026年上半年的价格涨幅为1.4%，这是自2020年上半年价格下跌0.7%以来的最小变动幅度。

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Huttons Asia首席执行官Mark Yip指出，第二季度中央区以外（OCR）的交易量占总数的60%。因此，该地区相对较低的价格拖累了整体指数。

CBRE新加坡和东南亚研究部主管Tricia Song表示，其中一个例子是新推出的Tengah Garden Residences，该项目认购率“非常高”，原因在于其定价相对于近期其他中央区以外（OCR）的新项目而言“颇具吸引力”。

该项目是本季度推出的三个新项目之一，也是登加（Tengah）地区首个私人公寓项目。在4月的首发周末，该项目以平均每平方英尺2120新元的价格，售出了其863个单位中的99%。

Sun指出，随着第二季度郊区单位交易量的增加，售价低于200万新元的私人住宅（不包括执行共管公寓，简称EC）数量，从第一季度的631个单位几乎翻倍增至1016个单位。

按每平方英尺（psf）计算，交易价格低于每平方英尺2000新元的新私人住宅（不包括EC）数量，也从之前的24个单位跃升至第二季度的144个单位。

同样地，其余的中区（RCR）的公寓价格可能受到了本季度唯一一个新推出项目——位于纬壹科技城的Hudson Place Residences的抑制。

Song指出，该项目在本季度售出了218个单位，占其总共327个单位的三分之二，中位数价格为每平方英尺2467新元，这比邻近的Bloomsbury Residences在2025年4月上市时录得的每平方英尺2518新元的中位数价格低了2%。

高端市场价格保持坚挺

Knight Frank Singapore研究部主管Leonard Tay表示，在高端市场，有地住宅价格目前处于历史最高水平。

PropNex首席执行官Kelvin Fong指出，价格的增长是在“相对稳定的市场活动”中实现的。

中止转让的申请数据显示，第二季度有地住宅交易约有491宗，略低于第一季度录得的509宗。但平均单位价格全面上涨，环比增幅在3.3%至5.9%之间。

Fong表示，尽管销售量变化不大，但价格仍在上涨，这表明在供应紧张的市场中，需求持续支撑着价格。

在高端公寓领域，ERA首席执行官Marcus Chu观察到，尽管缺乏新项目推出，但第二季度价格依然坚挺。核心中区（CCR）的销售量也大幅下降，从第一季度的1223个单位降至截至7月1日的596个单位。

Song提到了现有的核心中区（CCR）项目，例如拥有455个单位的River Modern和拥有348个单位的The Robertson Opus，这些项目在第二季度的中位数价格有所上涨，因为“买家抢购了剩余单位”。

总体而言，第二季度私人住宅交易量保持相当稳定，录得5420宗交易，较上一季度的5413宗略有上升。

SRI研究与数据分析主管Mohan Sandrasegeran表示，其中，新房销售量（不包括EC）环比增长3.5%至2093个单位，尽管新入市的住宅数量有所减少——从上一季度的1844个单位降至1705个单位。

平均认购率从第一季度的70.5%上升至第二季度的77.5%。

ERA的Chu表示，在二级市场，交易量下跌18.3%至2634个单位，这是自2020年第二季度以来的最低水平。这也“偏离了过去八个季度每季度（约）3000个转售单位的稳定模式”。

他认为这主要是由于6月份学校假期的季节性淡季，许多潜在购房者出国旅行。即便如此，非有地私人住宅（不包括EC）的转售价格中位数仍在持续上涨，环比上涨1.5%至每平方英尺1792新元。

差距正在扩大？

在私人市场表现参差不齐的同时，组屋转售价格进一步放缓，继上一季度下跌0.1%后，第二季度再跌0.3%。Sandrasegeran指出，这使得上半年的价格变动为负0.4%。Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak针对住宅市场顶端与组屋转售市场的价格走势差异评论道：“私人和公共住房价格的增长率分化，代表了最富有的25%人口与大众之间日益扩大的贫富差距”。

第二季度转售组屋的交易量保持稳定，为6268个单位，略低于上一季度的6285个单位。与去年同期录得的6981个单位相比，同比下降了10.2%。

Huttons Asia的Yip预计，今年下半年将有多达12个新公寓项目推出，共计3567个单位。主要项目包括7月份拥有380个单位的Dunearn House和499个单位的Lentor Gardens Residences；9月份位于裕廊（Jurong）的570个单位的Lucerne Grand；以及9月/10月左右拥有1240个单位的Thomson Reserve和133个单位的The Serra Residences。

由于预计下半年入市的单位数量将减少，Huttons已将其全年销售量预测从此前的8000至10000个单位，调整为7500至9000个单位。

CBRE的Song补充道：“这将是在2025年10815个单位的高基数上有所放缓，主要原因是新推出项目减少，以及去年高于趋势的交易量之后，被压抑的需求恢复正常。”

分析师预计，全年私人住宅价格将上涨2.5%至5%，而组屋转售市场的价格变动可能在-2%至5%之间。