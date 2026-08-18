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Raj Kumar与儿子Kishin RK进行独家尽职调查，拟以3.2亿新元收购Scotts Square

该永久地契商场具有大规模翻新和重新定位的潜力

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Kalpana Rashiwala
Chong Xin Wei

Kalpana Rashiwala &

Chong Xin Wei

Published Tue, Aug 18, 2026 · 05:52 PM — Updated Thu, Aug 20, 2026 · 02:57 PM
    • 位于乌节路旁的Scotts Square购物中心出售交易，据称正处于初步洽谈阶段，价格约为3.2亿新元。
    • 位于乌节路旁的Scotts Square购物中心出售交易，据称正处于初步洽谈阶段，价格约为3.2亿新元。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】Scotts Square的一宗潜在出售交易正处于初步洽谈阶段，价格约为3.2亿新元。

    据称，Raj Kumar和Kishin RK父子组合正在对收购该项目进行独家尽职调查。这是一个位于史各士路黄金地段、紧邻乌节路的四层永久地契零售商场。

    Scotts Square由九龙仓置业新加坡（Wharf Estates Singapore，前身为会德丰产业（新加坡）有限公司）所拥有。该公司是在香港上市的九龙仓置业地产投资有限公司（Wharf Real Estate Investment Company）的全资子公司。今年7月，九龙仓置业地产投资有限公司达成了一项协议，以11亿新元的价格将位于乌节路的会德丰广场（Wheelock Place）出售给置地公司的新加坡中环私设房地产基金（SCPREF）

    市场消息称，Scotts Square的潜在买家在进行尽职调查的同时，已支付一笔可观的定金。

    销售协议可能将在9月上半月签署。

    按商场近7万6660平方英尺的净可出租面积计算，该价格约为每平方英尺4175新元。以11万4786平方英尺的分层地段面积计算，价格则折合为每平方英尺2788新元。

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    按近13万零900平方英尺的总建筑面积计算，每平方英尺的价格为2445新元。

    Scotts Square购物中心是一个综合发展项目的一部分，该项目还包括两栋住宅楼。

    在该分层地契发展项目中，该购物中心约占43.3%的份额价值；住宅楼公寓的业主则持有剩余的56.7%。

    今年上半年，世邦魏理仕（CBRE）曾通过意向书征集活动为Scotts Square进行销售，当时的指示价为3.8亿新元，这比2024年寻求的4.5亿新元低约15%。

    该购物中心具有大规模翻新和重新定位的潜力。预计中期内不会进行重新发展；因为这需要对整个综合项目（包括零售和住宅部分）进行集体出售。

    在该发展项目中，零售和住宅部分各自拥有独立的停车场。

    Raj Kumar的Royal Holdings已达成一项1.75亿新元的交易，将Cuppage Terrace出售给星狮地产（Frasers Property）。Cuppage Terrace是位于乌节路旁、The Centrepoint购物中心旁边的17间相连的受保留店屋。该交易预计将在两周内完成。

    他的儿子Kishin则掌管RB Capital。

    他们两人共同持有庞大的新加坡房地产投资组合，其中包括新加坡罗伯逊码头洲际酒店（InterContinental Singapore Robertson Quay）、新加坡克拉码头快捷假日酒店（Holiday Inn Express Singapore Clarke Quay）、新加坡小印度假日酒店（Holiday Inn Singapore Little India）以及位于摩士街的Hotel 1900。

    他们还持有零售资产，如新加坡河畔的The Quayside和位于兀兰的The Woodgrove；以及办公资产，如北桥路25号、位于马六甲街的RB Capital Building，以及位于吉隆坡的苏丹依斯迈路33号。

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