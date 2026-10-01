报告：新生代重新思考房地产配置，新加坡领跑亚太财富中心排名

在Savills的“新生代财富中心指数”中，新加坡在亚太地区排名第一，全球排名第六。

尽管优质房地产仍是可靠的价值储存手段，但人们已将其与股票、私募市场等更广泛的资产配置一同进行考量。 图片来源：《商业时报》资料图

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【新加坡】随着财富创造转向新生代产业，房地产在亚太地区所扮演的角色，正从独立的资产所有权转变为更广泛资产类别投资组合的一部分。

根据Savills周四（10月1日）发布的《新生代财富中心指数》，尽管优质房地产仍是可靠的价值储存手段，但人们已将其与股票、私募市场、风险投资和经营性业务等更广泛的资产配置一同进行考量。

这一转变的背景是，随着中国经济日趋成熟，财富创造正转向人工智能、先进制造业和生命科学等创新领域，这些领域催生了新一批企业家和私人资本。

Savills Singapore执行董事、私人财富副主管兼零售主管Sulian Tan-Wijaya表示：“新生代私人财富正以更全面的视角看待资本。

“房地产仍然是财富规划的重要组成部分，但在做决策时，人们会越来越多地结合家庭需求、商业利益、继承规划以及不同资产如何融入更广泛的投资组合等因素进行考量。”

Savills的这份指数旨在评选出最能吸引和留住下一代高净值人士的地点。在入选全球前30名的六个亚太城市中，新加坡位居榜首。

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新加坡全球排名第六，其吸引力还体现在财富保值和跨代规划方面。这得益于该城市国家高度集中的财富、强大的商业网络，以及其作为区域科技和私人资本中心日益增长的重要性。

紧随其后的是全球排名第七的香港，它为投资者提供了许多与新加坡类似的激励措施。近年来，被其高品质生活和出入便利性所吸引的中国大陆富裕人士比例不断增加。

其他上榜的亚太城市还包括东京、上海、曼谷和吉隆坡。

报告指出，随着财富、人才和投资流在区域内日益多元化，曼谷、吉隆坡和胡志明市等新兴目的地正变得日益重要。

Savills的报告发布之际，预计未来二十年将有约84万亿美元的财富进行跨代转移。年轻的财富持有者正变得日益全球化，在决定居住、投资和创业地点时，他们会更加重视生活服务产业群、教育、健康和个人价值观等因素。

Savills全球研究部副董事Kelcie Sellers表示：“随着财富跨越国界和代际流动，资本可能会变得更具选择性。在那些兼具法律稳定性、生活服务产业群品质、隐私性和长期流动性的市场中，稀缺的、‘交钥匙’型和高服务水平的资产可能会保持最强的韧性。

“如今，住宅房地产不仅要实现资本保值，还必须为财富持有者及其家庭未来的生活、工作、旅行、社交和规划方式提供支持。”