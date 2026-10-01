Savills报告：随着新一代财富阶层重新思考房地产配置，新加坡领跑亚太财富中心排名

在Savills的《新一代财富中心指数》中，新加坡位列亚太地区榜首，全球第六。

虽然优质房地产仍然是一种可靠的保值工具，但它正被视为更广泛的资产配置的一部分，与股票、私募市场等并列。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】随着财富创造转向新一代产业，房地产在亚太地区所扮演的角色正在从独立的资产所有权转变为更广泛的资产类别组合的一部分。

根据Savills于周四（10月1日）发布的《新一代财富中心指数》，虽然优质房地产仍然是一种可靠的保值工具，但它正与股票、私募市场、风险投资和经营性业务等更广泛的资产配置一同被考量。

这一趋势的出现，正值中国经济日趋成熟，财富创造转向人工智能、先进制造业和生命科学等领域的创新，从而催生了新一波的企业家和私人资本。

Savills新加坡执行董事、私人财富副主管兼零售部主管Sulian Tan-Wijaya表示：“新一代的私人财富正以更全面的视角看待资本。

“房地产仍然是财富规划的重要组成部分，但在做决策时，会越来越多地结合家庭需求、商业利益、继承规划以及不同资产如何融入更广泛的投资组合中等因素进行考量。”

Savills的该指数旨在评选出最能吸引和留住下一代高净值人士的地点。在全球排名前30的榜单中，共有六个亚太城市上榜，新加坡位居首位。

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新加坡全球排名第六，其吸引力还体现在财富保值和代际规划方面。这得益于该城市国家高度集中的财富、强大的商业网络，以及其作为区域科技和私人资本中心日益增长的重要性。

榜单上紧随其后的是全球排名第七的香港。香港为财富人士提供了许多与新加坡类似的激励因素，近来吸引了越来越多来自中国大陆的富裕人士，他们被香港的高品质生活和出入便利性所吸引。

其他上榜的亚太城市还包括东京、上海、曼谷和吉隆坡。

该报告指出，随着财富、人才和投资流在整个区域内日益多元化，曼谷、吉隆坡和胡志明市等新兴目的地的重要性也日益凸显。

Savills发布这份报告的背景是，预计在未来二十年内，将有高达84万亿美元的财富在代际间转移。年轻的财富持有者正变得日益全球化，在决定居住、投资和创业地点时，他们更加重视生活方式、教育、健康和个人价值观等因素。

Savills全球研究部副董事Kelcie Sellers表示：“随着财富跨越国界和代际流动，资本可能会变得更具选择性。在那些兼具法律稳定性、生活品质、隐私性和长期流动性的市场中，稀缺的、拎包入住的且服务完善的资产可能会保持最强的韧性。

“如今，住宅房地产的功能必须超越单纯的资本保值。它必须能够支持财富持有者及其家人期望的生活、工作、旅行、社交和规划未来的方式。”